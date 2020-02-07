Экстремист Иванютенко отправился на 3.5 года в колонию за подготовку покушения на Пригожина

Санкт-Петербург, 7 февраля. Суд приговорил экстремиста Владимира Иванютенко, подозреваемого в подготовке покушения на бизнесмена Евгения Пригожина, к 3,5 годам колонии и штрафу в 30 тыс. рублей.

В пятницу Невский районный суд вынес приговор по делу о покушении экстремиста Иванютенко на бизнесмена Евгения Пригожина. Он приговорен к 3,5 годам колонии-поселения и штрафу в 30 тыс. рублей, передают «Невские новости».

Иванютенко был задержан в феврале 2019 года по обвинению по статье 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». Позднее в Сети появилась запись, на которой видно, как он оставляет в камере хранения магазина «Пятерочка» несколько сотен граммов пластида и компоненты для сборки взрывного устройства.

Следователи установили, что Иванютенко планировал покушение на Евгения Пригожина. Преступник собирался либо подорвать автомобиль предпринимателя, либо действовать по второму сценарию: установить взрывное устройство на одном из предприятий Пригожина. Установлено также, что Иванютенко являлся членом националистической организации «Антивоенный комитет» и был членом запрещенной экстремистской организации «Артподготовка».