Проект о штрафах для иностранных СМИ направят на отзыв в правительство в феврале



Москва, 7 февраля. Законопроект о штрафах для иностранных организаций, включая СМИ, будет направлен на отзыв в правительство в феврале. Об этом в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей сообщил его автор, депутат Госдумы Адальби Шхагошев.

«Я планировал направить эти поправки буквально неделю-две назад, но в связи с изменениями в Правительстве целесообразно взять маленькую паузу», — рассказал первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия».

По словам члена комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, документ будет передан в течение двух недель.

«Мне кажется, нам понадобится одна-две недели, чтобы обсудить законопроект с новыми коллегами в правительстве, а затем отправить его им на отзыв», — пояснил депутат.

Он также отметил, что в вопросах законотворческой деятельности между Государственной думой и правительством налажен «интенсивный контакт».

Напомним, законопроектом предусматривается внесение изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях за нарушение выборного законодательства. Согласно документу, штрафы за соответствующие действия со стороны иностранных компаний, в том числе СМИ, составят для граждан от 110 до 170 тысяч рублей, для должностных лиц от 2,25 млн до 3,5 млн рублей. Размер наказания для юридических лиц может составить до 4% от оборота денежных средств, полученных СМИ за предшествующий календарный год, но не менее 2,25 млн рублей.