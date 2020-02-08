Дмитрий Махонин назначен врио губернатора Пермского края. Россия за неделю. ФАН-ТВ

Кремль провел кадровые рокировки На этой неделе целую серию громких кадровых рокировок провел Кремль. Президент России Владимир Путин уволил четырех высокопоставленных генералов МВД и МЧС. В их числе теперь уже бывший министр внутренних дел Республики Коми Виктор Половников. Сейчас он проходит по уголовному делу о коррупции: чиновник и несколько его сообщников обвиняются в крупной взятке — в 25 млн рублей. Предполагается, что половина этой суммы досталась лично Половникову, который, к слову, уже более 30 лет работает в органах внутренних дел. А между тем, еще один указ президента коснулся Пермского края. Временным губернатором региона назначен Дмитрий Махонин, глава пермской Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Он пришел на смену Максиму Решетникову, который в свою очередь перешел на новую должность — министра экономразвития России. Это место стало вакантным в январе после отставки прежнего кабмина. Что касается Махонина, он доказать свою пользу должен до 13 сентября, когда в Пермском крае пройдут очередные выборы.

Путин встретился с общественниками в Череповце Тем временем Владимир Путин посетил химико-технологический колледж в Череповце, где встретился с общественниками. Ключевые темы: образование, подготовка кадров и, конечно, господдержка сферы. Ученые, педагоги озвучили главе государства свои идеи и мысли о проблемах студентов. Это и вопросы трудоустройства, заработанных плат, а также быстрой динамики рынка труда. Владимир Путин отметил, что в целом система подготовки должна стать более гибкой. «Уже в послании я сказал о том, что надо дать возможность студентам где-то переориентироваться со второго-третьего курса. Рынок труда просто этого требует, жизнь очень быстро меняется. Нужны специалисты на междисциплинарной основе. Полностью согласен. Это вопрос в том числе финансирования, но на это надо будет пойти», — сказал президент России. Участники встречи также поделились с Владимиром Путиным своими научными проектами — наиболее интересные идеи он пообещал обсудить с президентским Советом по науке.

ВЦИОМ: россияне одобряют поправки в Конституцию Народное голосование о поправках в Конституцию еще не состоялось, но что поддержат россияне, можно предсказать уже сейчас. 90% наших сограждан положительно оценили идею о регулярной индексации пенсий, пособий и других соцвыплат. Такие данные публикует Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Его опрос показал, что жители страны также одобряют запрет на получение иностранного гражданства для депутатов, губернаторов и других госслужащих — за это высказались почти 70% опрошенных. Изменения в Конституции ранее анонсировал президент страны Владимир Путин. Сейчас пакет поправок уже принят Госдумой в первом чтении, но вскоре ему еще предстоит всероссийское голосование.

Мишустин раскритиковал поправки о повышении штрафов Глава кабмина Михаил Мишустин раскритиковал недавние поправки нашего Минюста. Речь о новом кодексе административных правонарушений (КоАП), вернее, его проекте, где предлагается увеличить штрафы для автолюбителей за превышение скорости. Но Мишустин такие меры оценил категорично. «При разработке нового КоАП было предложено увеличить сумму штрафов для водителей за превышение скорости до 5 000 рублей. Для многих это просто непосильно. Нужно в первую очередь рассматривать с учетом платежеспособности населения, а также с точки зрения улучшения качества автоматизации и администрирования. А не идти по самому простому пути — кратно увеличивая их размеры», — считает премьер-министр России. «Гонщики» на дорогах, конечно, вопрос актуальный, но и Минюст «разогнался» не на шутку. Так, штраф за превышение скорости на 20-40 км/ч составит не 500 рублей (как сейчас), а 3 000. И дальше ставки лишь растут: например, для 40-60 км/ч — будет 4 000 рублей вместо полутора. Ну, а тех, кто превысит и эту планку, ждет уже пятитысячная неустойка. Мишустин же призвал власти воздерживаться от таких предложений.

Самолеты ВКС прибыли в Тюмень из Ухани Ответственная задача на этой неделе была у наших сил ВКС. Военные самолеты Ил-76 эвакуировали россиян из китайского города Ухань, эпидемии нового коронавируса. Воздушное судно доставило в Тюмень 128 соотечественников и еще 16 граждан стран СНГ. Всех новоприбывших отправили на двухнедельный карантин в целях безопасности. В аэропорту «Рощино» пассажиров Ил-76 медики встретили в полной защитной амуниции и прямо на взлетно-посадочной полосе. К слову, еще на прошлой неделе именно в Тюмени был зафиксирован один из двух случаев коронавируса в России, так что местные специалисты уж точно знают, как действовать при угрозе.