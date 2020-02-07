Комиссия Госдумы по вмешательству во внутренние дела России проведет заседание 13 февраля

Москва, 7 февраля. Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России поведет очередное заседание в четверг, 13 февраля. Об этом в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей сообщил ее член, депутат Госдумы Адальби Шхагошев.

«Повестка формируется, но заседание комиссии будет на следующей неделе — в четверг, 13 февраля», — рассказал Шхагошев.

Как утверждает первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия», очередная встреча парламентариев не связана с какими-либо конкретными событиями. При этом он сам планирует поднять два вопроса — о возможной встрече с коллегами из Китая и приглашении на заседание представителей агентства Bloomberg в связи с публикацией новости о роспуске Госдумы.

«Возможно, мы пригласим представителей Bloomberg на заседание. Я этот вопрос с нашими коллегами в четверг обязательно буду обсуждать», — отметил парламентарий.

По словам члена Совета Госдумы, он в ближайшее время планирует сам выйти на связь с представителями СМИ.

«Разговор по телефону у меня может быть, если не сегодня, то в понедельник — вторник», — указал депутат.