Шхагошев отметил рост роли комиссии по вмешательству на фоне изменения Конституции РФ

Москва, 7 февраля. Роль работы комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России растет на фоне обсуждаемых поправок в Конституцию РФ. Об этом заявил депутат Госдумы Адальби Шхагошев в комментарии корреспонденту Федерального агентства новостей.

Ранее Госдума одобрила в первом чтении проект закона о поправках в Конституцию России. Автором инициативы выступил президент России Владимир Путин.

«Я считаю, что миссия комиссии по вмешательству становятся важнее. Последние изменения, трансформации, которые происходят, связанные с поправками в конституцию, делают внутреннюю политику еще сильнее. Идет сильное демократическое укрепление страны», — сказал первый заместитель главы фракции «Единая Россия».

Он также добавил, что данная комиссия была создана для противостояния внешним попыткам воздействовать на политику России и затормозить ее развитие.

«Соответственно, сейчас, страна укрепляется, баланс внутри государства выстраивается перераспределением определенных полномочий — Госдума получает возможность утверждать председателя и членов правительства, а руководители силовых ведомств будут назначаться президентом по итогам консультаций с Советом Федерации, конституционное закрепление получает статус государственного совета. В связи с этим те, кто замышляют вмешательство в дела Российской Федерации, будут строить свои планы совсем по-другому», — отметил Шхагошев.

Депутат также напомнил, что именно на фоне этих событий американское агентство Bloomberg опубликовало недостоверную информацию о «возможном роспуске Госдумы». Парламентарий подчеркнул, что 13 февраля он планирует поднять в Госдуме вопрос о необходимости пригласить представителей СМИ на заседание комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ.