Один из пострадавших при крушении вертолета Bell 406 сломал позвоночник

Москва, 7 февраля. Стало известно состояние выживших при крушении вертолета Bell 406 под Казанью пилота и помощника погибшего депутата Госдумы Айрата Хайруллина.

Как передает корреспондент Федерального агентства новостей, у одного из выживших диагностирован перелом ребер, другой получил повреждение позвоночника. Оба они находятся в сознании и сейчас проходят обследование.

В пятницу в 30 километрах от Казани потерпел крушение частный вертолет Bell 407, передавала «Газета.ру». Воздушное судно вылетело из столицы Татарстана и успело преодолеть 28 км, прежде чем рухнуть. В результате происшествия погиб заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Айрат Хайруллин. Росавиация создала комиссию после крушения вертолета.

Следственный комитет России уже назвал основные версии крушения вертолета: «ошибка пилотирования, техническая неисправность, а также неблагоприятные метеоусловия». По факту крушения вертолета возбуждено уголовное дело.

Коллега Хайруллина, первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева призналась в беседе с корреспондентом ФАН, что близко общалась с погибшим депутатом. По ее словам, Хайруллин был отзывчивым и не раз подставлял ей плечо. Кроме того, он откликался на просьбы людей помочь в строительстве, например, церкви.