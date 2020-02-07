ФАН публикует новые фото с места крушения вертолета с Хайруллиным

Казань, 7 февраля. В распоряжении ФАН появились снимки с места крушения вертолета депутата Государственной думы Айрата Хайруллина в Татарстане.

Ранее сообщалось, что в результате происшествия погиб депутат Госдумы Айрата Хайруллин. При крушении вертолета пострадали еще двое человек.

Трагедия произошла вблизи города Лаишево под Казанью. Приволжская транспортная прокуратура уже начала проверку на предмет исполнения законодательства о безопасности полетов. Сообщается, что вертолет вылетел с территории завода «Красный восток» в Казани и направлялся в поселок Матюшино.

Ранее Следственный комитет Российской Федерации озвучил основные версии крушения вертолета в котором находился Айрат Хайруллин.