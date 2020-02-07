Россиянка Бутурлина споет на церемонии вручения премии «Оскар»

Москва, 7 февраля. Российская джазовая певица Анна Бутурлина выступит на церемонии вручения премии «Оскар», об этом сообщила пресс-служба The Walt Disney Company.

Бутурлина озвучила героиню мультфильма «Холодное сердце — 2» Эльзу в российской версии. По данным компании, певица выступит с песней Into the unknown из мультфильма на русском языке. Вместе с ней на сцену выйдут исполнительницы из Дании, Германии, Японии, Мексики, Норвегии и других стран.

«В рамках церемонии вручения премии «Оскар» на сцене театра Dolby российская джазовая певица Анна Бутурлина, которая является официальным русским голосом Эльзы из анимационного фильма Disney «Холодное сердце-2», представит песню Into the unknown вместе с Идиной Мензель и певицей Aurora, а также исполнительницами из других стран», ― говорится в сообщении пресс-службы компании.

Кроме того, отмечается, что песня Into the unknown номинирована на премию «Оскар» в категории «Лучшая песня».

Мультипликационный фильм «Холодное сердце — 2» стал самым кассовым в истории мирового кинематографа, сборы преодолели отметку в 1,325 миллиарда долларов. Ранее безоговорочными лидерами считались мультфильмы «Суперсемейка — 2» — 1,243 миллиарда долларов и «Холодное сердце» — 1,281.