Комиссия ГД по вмешательству отложила встречу с коллегами из КНР из-за коронавируса

Москва, 7 февраля. Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России приняла решение отложить организацию встречи с коллегами из Китая из-за коронавируса.

Об этом в беседе с корреспондентом ФАН сообщил член комиссии, депутат Адальби Шхагошев.

«Я вел переговоры с посольством Китая (о возможности встречи по вопросам вмешательства. — Прим. ФАН). В комиссии я отвечаю за это направление. Мы хотим обменяться мнениями с нашими партнерами, учитывая события в Гонконге», — напомнил первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия».

По словам члена Совета Госдумы, из-за сложившейся ситуации переговоры пришлось временно приостановить.

«Но подготовка (к возможной встрече. — Прим. ФАН) все равно ведется. И мы со своей стороны, и они — со своей — собираем материалы для обмена опытом», — отметил парламентарий.

Встреча должна состояться в краткосрочной перспективе, уверен собеседник агентства.