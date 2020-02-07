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Видео с катанием горящего человека на ватрушке в Орле заинтересовалась полиция

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Полиция в Орле проверяет видео, на котором горящий парень едет в ватрушке по аэропорту

Орел, 7 февраля. Полиция в Орле проверяет появившуюся в Сети видеозапись, на которой горящий молодой человек катается на ватрушке по взлетной полосе городского аэропорта. 

В соцсети «ВКонтакте» была опубликована запись, на которой запечатлено, как молодой человек поджег себя и запрыгнул в ватрушку, привязанную тросом к авто. Машина с полыхающим парнем проехала по взлетной полосе орловского аэропорта.

«Снималось для вас, поэтому оценивайте», — подписал пост автор видео.

После того, как информация об опасной «поездке» появилась в СМИ, видео было удалено из городского паблика.

Представитель городского управления МВД РФ сообщил РИА Новости, что по данному факту проводится проверка. Предварительно речь идет как минимум о признаках нарушений правил дорожного движения.

В полиции также добавили, что территория орловского аэропорта закрыта для проезда транспортных средств.

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Источник: РИА Новости
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