Видео с катанием горящего человека на ватрушке в Орле заинтересовалась полиция

Орел, 7 февраля. Полиция в Орле проверяет появившуюся в Сети видеозапись, на которой горящий молодой человек катается на ватрушке по взлетной полосе городского аэропорта.

В соцсети «ВКонтакте» была опубликована запись, на которой запечатлено, как молодой человек поджег себя и запрыгнул в ватрушку, привязанную тросом к авто. Машина с полыхающим парнем проехала по взлетной полосе орловского аэропорта.

«Снималось для вас, поэтому оценивайте», — подписал пост автор видео.

После того, как информация об опасной «поездке» появилась в СМИ, видео было удалено из городского паблика.

Представитель городского управления МВД РФ сообщил РИА Новости, что по данному факту проводится проверка. Предварительно речь идет как минимум о признаках нарушений правил дорожного движения.

В полиции также добавили, что территория орловского аэропорта закрыта для проезда транспортных средств.