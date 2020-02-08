Сирия, 8 февраля. Диверсия «Исламского государства»1 в Хомсе. Количество жертв авиаудара ВВС Израиля по Дамаску достигло 23 человек. На юге Идлиба сирийские военнослужащие совершили рывок, освободив несколько поселений. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВВС Сирии: наносят удары в предместьях Идлиба по укрытиям боевиков.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: начали работы по разминированию в Серакибе на юге Идлиба, в Алеппо обменялись ударами с боевиками на юго-западе, потеряли несколько человек ранеными в Хомсе.

Армия Турции и союзные силы: приступили к возведению нового турецкого наблюдательного пункта между городами Серакиб и Идлиб, а также направили подкрепление в виде отрядов спецназа.

«Исламское государство» (ИГ1, ИГИЛ1, запрещено в РФ): совершило нападение в районе насосной станции Т-3 на КПП сирийской армии на юге Хомса, подозревается в атаке на КПП курдских боевиков в Ракке, одного члена «спящих ячеек» потеряла в Ираке.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: обстреляла ракетными снарядами позиции сирийской армии и якобы перезаняли один поселок на юге Алеппо, в Идлибе обменялись ударами с правительственной армией и вывозят трансформаторные будки для перепродажи в Турции.

Курдские вооруженные формирования: провели серию вербовок в Хасаке и задержали несколько молодых людей.

Международная коалиция: направила конвой подкрепления на северо-восток Хасаки.

Провинция Дамаск

Количество жертв авиаудара ВВС Израиля по объектам проиранского ополчения на юге Сирии возросло до 23 человек. Напомним, вчера ночью системы противовоздушной обороны обезвредили восемь ракетных снарядов, выпущенных неизвестными со стороны оккупированных Израилем Голанских высот по позициям проиранских сил Корпуса Стражей Исламской революции. Два снаряда приземлились в Даръа – местные источники сообщали о мощных взрывах на юге провинции. Вчера было заявлено о двенадцати пострадавших бойцах КСИР и сирийских военнослужащих. Тель-Авив по-прежнему отрицает причастность к инциденту.

Представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков уточнил, что в момент ударов в международном аэропорту Дамаска готовился к посадке пассажирский лайнер из Ирана, на борту которого находились 172 пассажира. Благодаря оперативным действиям диспетчеров, рейс удалось вывести из зоны поражения и перенаправить для посадки на базу ВКС РФ «Хмеймим». Представитель Минобороны РФ также отметил, что сирийские пассажирские самолеты видны израильским радиолокационным системам и вероятно, что Израиль пренебрег риском подставить под удар 172 гражданских

Провинция Алеппо

Между поселками Халса и Цитан боевики «Джебхат аль-Ватании лил-Тахрир» совершили нападение на конвой сирийской армии и шиитского ополчения «Хезболла», открыв огонь из артиллерии по военной колонне. Информации о пострадавшие не поступало. Джихадисты «Тахрир аш-Шам» через подконтрольный им медиаресурс «Ибаа» заявили, что в ходе боев на юге провинции им удалось вернуть под свой частичный контроль деревни Махарим, Аль-Хавари и Тель-аль-Набарес.

САА нанесли удар по опорным пунктам боевиков в районе поселков Андан и Хрейтан. В ходе столкновения САА потеряла несколько человек и единиц боевой техники у города Хан-Туман. Репортер указал, что среди террористов также были жертвы, как передало агентство Masar Рress Net. Джихадисты также открыли огонь из минометов по западным окраинам города Алеппо, на этот раз под удар попали кварталы районов Нубль и аз-Захра, ущерб ограничился материальным.

Как передает агентство Syria Watan News, отряды Сирийской арабской армии (САА) атаковали позиции боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» у поселка Бирна и Зитан, обстреляв их из крупнокалиберных пулеметных установок. В конце дня оба поселка перешли под контроль САА вместе с деревней Джанаб. В ответ боевики открыли огонь из РСЗО по опорным пунктам армии в районе Рашидин, в результате обстрела загорелся бронированный автомобиль армии с пулеметной установкой.

Провинция Хомс

На востоке Хомса боевики «Исламского государства» совершили вылазку и напали на КПП сирийской армии в районе насосной станции Т-3, о чем сообщает источник в сети Twitter (@GregoryPWaters). Атака террористов была успешно отражена, однако несколько военнослужащих получили ранения в ходе завязавшейся перестрелки. Нападавшие скрылись на пикапах в пустыне Бадия. Отметим, что с прошлого года отмечается рост нападений ИГИЛ на правительственные объекты в Хомсе и Дейр-эз-Зоре. Активность террористов связывают с тем, что часть группировки укрывается в пустыне, где множество естественных пещер предоставило боевикам возможность успешно укрываться от рейдов САА. Часть группировки также может скрываться в демилитаризованной зоне вокруг американской военной базы «Ат-Танф» на юге Сирии. Ранее поступали сведения, что у базы могут укрываться террористы ИГИЛ, которых американцы вывели из Ракки и с восточного берега Евфрата.

Провинция Даръа

Как сообщает Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR), неизвестные лица застрелили солдата сирийской армии в городе Ядуда в западной части провинции. В результате перестрелки погибли еще одно гражданское лицо и несовершеннолетний ребенок. Как уточняет портал Baladi News, в поселке Джассем сутками ранее так же было совершено покушение на двух членов внутренней безопасности. Обоих застрелили.

В отдельных районах провинции еженедельно жертвами нападений со стороны неизвестных становятся представители официальной власти и армии. Военные аналитики подозревают, что за нападениями боевики оппозиционных группировок, таких как «Южный фронт». Были убиты десятки членов «Южного фронта», которые поддержали перемирие с официальным Дамаском в Даръа в 2018 году.

Провинция Идлиб

Как передает Al Masdar, город Серакиб окончательно перешел под контроль сирийской армии. По данным военных аналитиков, Серакиб последний и самый важный город провинции, имеет стратегическое преимущество за счет расположения у международной трассы М-5, Взяв его под свой контроль, сирийская армия перерезала пути снабжения альянса «Тахрир аш-Шам». В ходе зачистки города от брошенных боеприпасов, сирийским военнослужащим удалось обнаружить груз ракетных снарядов, который предназначался для джихадистов. По данным агентства, снаряды произведены в Турции и такими же боевики обстреливали жилые кварталы Алеппо последние несколько недель.

Вечером САА и союзные отряды взяли под контроль деревни Аль-Асилия, Тель-Набариз, Аль-Хуари и Мхарим. Другой источник (@southfronteng) сообщил, что под поселком Найраб погиб полевой командир группировки «Ансар ат-Таухид» - Обейд Абу-Джафар. Он и его пособники попали под обстрел со стороны САА.

Источник в сети Twitter (@mohmad_rasheed) передает, что турецкая армия строит новый наблюдательный пункт между городом Сармин и подконтрольным джихадистам Идлибом. В САР также выдвинулась из турецкой провинции Рейханлы колонна ВС Турции, состоящая из примерно 150 единиц военной техники и отрядов спецназа.

Боевиков «Хайат Тахрир Аш-Шам» в очередной раз уличили в краже технического оборудования. На этот раз они попались на вывозе в Турцию электротрансформаторов. Известны случая воровства не только крупногабаритного оборудования, но и проводов рельс, как сообщает новостной портал Rojava Network. Рост мародерства в рядах джихадистов связывают с тем, что спонсорство со стороны Турции прекращается из-за оттока финансирования Анкары в Ливию, где протурецкие боевики выступают на стороне нелегитимного Правительства национального согласия (ПНС).

Провинция Ракка

Два члена «Демократических сил Сирии» (SDF) были убиты, а двое других ранены в результате нападения неизвестных с автоматическими винтовками и гранатометами на КПП у поселка Хус-Аджил к востоку от столицы провинции города Ракка, как передает агентство Euphrates Post. В нападении на курдских боевиков подозревают террористов из состава «спящих ячеек» «Исламского государства».

Провинция Хасака

Как передает медиаресурс Halab Today, колонна подкрепления международной коалиции, состоящая из 55 грузовиков с техникой и оборудованием для геологической разведки и бурения, зашла на сирийскую территорию из Ирака и направилась на северо-восток провинции Хасаки, где находятся оккупированные коалицией нефтегазовые поля и их военная база.

Напомним, ранее Минобороны РФ обнародовало данные о размерах прибылей коалиции во главе с США с незаконной добычи и вывоза нефти из Сирии, назвав деятельность США «международным государственным бандитизмом». Под предлогом борьбы с террористами запрещенной в России группировки «Исламское государство»1, американцы продолжают выкачивать сирийскую нефть, получая за ее продажу ежемесячно 90 миллионов долларов.

По данным агентства Alk Habour, один сотрудник курдских сил внутренней безопасности «Асайиш» был застрелен неизвестными в городе Камышлы. Вооруженные автоматами неназванные боевики застрелили его на улице, где он проводил патрулирование, после чего скрылись на мотоцикле.

Источник также сообщает, что очередная серия насильных вербовок в курдские отряды народной самообороны прошла в центре Хасаки. Боевики забрали для прохождения курса в учебно-тренировочном лагере несколько юношей и девушек и вывезли в неизвестном направлении.

Ирак

По данным РИА Новости, в Ираке сотрудники военной разведки сумели задержать террориста «Исламского государства», который помогал членам семей других боевиков «исламского государства», которые содержатся в сирийском лагере для беженцев «Аль-Хол» пересекать границу и искал им убежище в Ираке. Как цитирует заявление штаба командования ВС в провинции Найнава, отряды разведки сумели выследить террориста и перехватить. Напомним, что лагерь «Аль-Хол» - крупнейший лагерь беженцев на подконтрольной международной коалиции и курдских боевиками «Демократических сил Сирии». Среди семидесяти тысяч беженцев, которые проживают в лагере, одиннадцать тысяч – члены семей боевиков ИГИЛ, их жены и вдовы.

1 Организация запрещена на территории РФ.