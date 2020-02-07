Лавров назвал недопустимым силовое смещение власти в Венесуэле

Москва, 7 февраля. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что сценарии по силовому смещению власти в Венесуэле недопустимы.

Данное заявление глава МИД РФ сделал во время встречи с вице-президентом Венесуэлы Делси Родригес, отмечает «Газета.ру».

По словам Лаврова, граждане Венесуэлы устали от призывов к протестам и опасаются интервенции. Также глава МИД РФ назвал американские санкции, которые бьют по гуманитарному сектору Венесуэлы, возмутительными.

«Нам импонирует самостоятельная линия вашей страны на международной арене, мы заинтересованы в том, чтобы Венесуэла, как и любая другая страна, была независимой, политически стабильной и успешно развивающейся», — подчеркнул Лавров.

Он отметил, что амбиции отдельных политических деятелей не должны доминировать над интересами всей страны, а также что парламентские выборы в этом году — единственная возможность для радикальной оппозиции остаться в политике.

Напомним, что ситуация в Венесуэле накалилась, когда лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя «временным президентом» и потребовал немедленной отставки действующего правительства и действующего главы государства Николаса Мадуро. О его поддержке незамедлительно заявили Соединенные Штаты Америки и их союзники.