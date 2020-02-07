Два человека стали жертвами сильного пожара в квартире московской девятиэтажки

Москва, 7 февраля. Пожар произошел в квартире жилого девятиэтажного дома на юго-западе Москвы. В пресс-службе столичного главка МЧС сообщили, что в результате случившегося погибли два человека.

Возгорание произошло в квартире дома, расположенного по адресу: Южнобутовская улица, 80. В квартире горели личные вещи и мебель на площади 10 кв. метров. Спасатели передали медикам двух человек, еще двое скончались в автомобиле скорой помощи.

Как сообщает газета «Вечерняя Москва», со спасенными жильцами в настоящее время работают медики.

Ранее ФАН опубликовал видео крупного пожара, который произошел на мебельном складе в Челябинске.