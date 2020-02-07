Бойцы ММА Емельяненко и Исламов рассказали о подготовке к предстоящему бою

Александр Емельяненко и Магомед Исламов встретились на пресс-конференции, которая прошла в формате ток-шоу. Бойцы ММА ответили на пару вопросов зала, подшучивали друг над другом и развлекали присутствующих. Обоих героев зал встретил бурными аплодисментами, и на протяжении всей конференции было шумно. Болельщики выкрикивали имена своих фаворитов и смеялись, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Несмотря на предстоящий бой, бойцы вели себя как лучшие друзья, а в конце конференции обнялись под аплодисменты болельщиков.

«Мы показываем не агрессию, а мастерство двух школ. Кто лучше подготовлен и кто сильней. Многие бойцы дружат вне ринга и это не секрет», — ответил Емельяненко на вопрос, почему между бойцами такая дружеская атмосфера.

Оба спортсмена считают, что готовы к бою и отменить его уже нельзя. До матча бойцы будут тренироваться и выйдут на ринг в лучшей форме. Исламов признался, что сейчас его вес является для него рекордным – 103 килограмма. Как отметил спортсмен, нужную массу он смог набрать благодаря физическим нагрузкам и правильному питанию.

На вопрос о возможной отмене матча ведущий ответил, что Лига сделает все возможное для проведения этого боя, но если у спортсмена будут серьезные проблемы со здоровьем, на ринг его не выпустят. В этом году был ужесточен санитарный контроль, поэтому, несмотря на значимость матча, в случае болезни одного из бойцов бой будет отменен.

Основатель Лиги Майрбек Хасиев официально заявил, что бой состоится 3 апреля на турнире ACA 107 в Москве. Для тех, кто хочет лично увидеть бой, была открыта продажа билетов, самая высокая цена билета составляет 91 тысяча рублей. Площадка проведения боя — ВТБ Арена.