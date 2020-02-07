Депутат Панков рассказал о профессиональных заслугах Хайруллина

Москва, 7 февраля. Депутат Госдумы Айрат Хайруллин погиб в результате крушения вертолета в Татарстане. Член комитета Госдумы по контролю и регламенту, первый замруководителя фракции «Единая Россия» Николай Панков рассказал о профессиональных заслугах Хайруллина в комментарии Федеральному агентству новостей.

Панков подтвердил, что работал с Хайруллиным в аграрном комитете. Парламентарий охарактеризовал своего погибшего коллегу как профессионала. Панков отметил, что Хайруллин много работал с жителями своего округа в Татарстане и несколько раз избирался по одномандатному округу.

«Он профессионал. Был заместителем председателя аграрного комитета, был у меня во фракции. Всегда относился очень трепетно к поручениям, законопроектам. Очень много работал с жителями своего округа в Татарстане. Он несколько раз избирался по одномандатному округу. Профессионал своего дела, хорошо разбирался в агропромышленном комплексе, вопросах сельского хозяйства, возглавлял молочный союз агропромышленный в России», ― рассказал Панков.

Кроме того, депутат отметил, что Хайруллин был очень семейным человеком. У парламентария остались взрослые дети и внуки.

«У меня хорошие о нем воспоминания как о профессионале, как о депутате, который участвовал в разработке более 300 законопроектов, как о хорошем семьянине, человеке, гражданине нашей страны», ― добавил Панков.

По словам депутата, Хайруллин выделял средства на строительство храмов и мечетей, к нему всегда шли за материальной помощью. Более того, он помогал работникам агропромышленного комплекса с кредитами и оформлением техники в лизинг.

«Я несколько раз видел, как он от имени жителей, от имени аграриев обращался за оказанием помощи по продлению кредитов, выделению техники в лизинг», ― подчеркнул депутат.

Вертолет Bell 407, который принадлежит Хайруллину, потерпел крушение под Казанью. Воздушное судно вылетело из столицы Татарстана и успело преодолеть 28 км, прежде чем рухнуть. По предварительным данным, на борту вертолета находился и сам депутат Хайруллин, он погиб. Кроме того, на борту находились пилот Жавдат Сулейманов и помощник депутата Госдумы Рамис Газизов.

Источник ФАН в экстренных службах сообщил, что спасатели извлекли тело Хайруллина из-под обломков вертолета и доставляют на берег.