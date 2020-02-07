СКР назвал основные версии крушения вертолета Хайруллина

Москва, 7 февраля. Следственный комитет России назвал основные версии крушения вертолета в Татарстане, в результате которого погиб депутата Госдумы Айрат Хайруллин.

«Основными версиями причин авиационного инцидента с вертолетом являются ошибка пилотирования, техническая неисправность, а также неблагоприятные метеоусловия», — сообщает пресс-служба ведомства.

По факту крушения вертолета возбуждено уголовное дело. Следователям предстоит установить причины и обстоятельства авиационного инцидента, которые привели к гибели человека. В ведомстве также добавили, что в настоящее время на месте крушения вертолета работают опытные следователи и криминалисты.

7 февраля в 30 километрах от Казани потерпел крушение частный вертолет Bell 407. В результате происшествия погиб заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Айрат Хайруллин. Пилот вертолета и помощник парламентария выжили, получив серьезные травмы. В настоящее время они находятся в больнице. Медики оценивают состояние пострадавших как тяжелое.

Росавиация создала комиссию после крушения вертолета. По данным ведомства, причиной инцидента могли стать неблагоприятные метеоусловия и отказ техники.