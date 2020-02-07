Транспортная прокуратура начала проверку по факту крушения вертолета в Татарстане

Москва, 7 февраля. Приволжская транспортная прокуратура инициировала проверку по факту крушения частного вертолета Bell 407 в Татарстане, в результате которого погиб депутата Госдумы Айрат Хайруллин.

«Приволжская транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов в связи с происшествие с вертолетом Bell в Республике Татарстан», — сообщает пресс-служба ведомства.

7 февраля в Лаишевском районе Татарстана разбился частный вертолет Bell 407, на борту которого находились три человека. При крушении вертолета погиб зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Айрат Хайруллин. Находившиеся на борту вертолета помощник депутата и пилот выжили. Они были доставлены в больницу в тяжелом состоянии.

Росавиация сформировала комиссию, которой предстоит установить причины происшествия. По предварительным данным, причиной крушения могли стать неблагоприятные погодные условия и отказ техники.

В настоящее время на месте крушения вертолета работают сотрудники экстренных служб. Спасателям удалось извлечь тело погибшего депутата из-под обломков вертолета.