Пугачева дала урок музыки внукам Юдашкина 

Москва, 7 февраля. Супруга художника-модельера Валентина Юдашкина Марина показала, как ее внуки знакомятся с музыкой под руководством Аллы Пугачевой.

Видео с уроками музыки от Примадонны Юдашкина опубликовала на своей странице в Instagram. На кадрах Народная артистка СССР музицирует за фортепиано в окружении внуков Юдашкиных. Старшего из них — Анатолия — Пугачева посадила к себе на колени, младший — Аркадий — расположился рядом, еле доставая руками до клавиш.

«Первые уроки музыки с Аллой Пугачевой. Аркадий, Андрей и Анатолий!» — подписала видео Марина.

Видео с музицирующими детьми вызвало огромное количество лестных комментариев. Отметились и коллеги Пугачевой.

«Повезло с учительницей», — пишет Народный артист России Николай Басков.

«Прелесть!» — считает Виктория Лопырева.

Певец Денис Клявер и продюсер Иосиф Пригожин были немногословны: первый изобразил смайликами аплодисменты, второй — также смайликами поставил «класс» и «огонь».

Фанаты с восторгом отреагировали на ролик. Подписчики обратили внимание, что Пугачева крайне трепетно относится к малышам, а также написали массу комплиментов внукам кутюрье.

«Юные музыканты очень милы», — пишет пользователь под ником english_prosto_prosto.

«Внуки — прелесть! Аркаша такой забавный, хочется его заобнимать и зацеловать! Жаль, так быстро растут», — добавил ponev2102.

«Детки очаровательные, Пугачева прелесть! Как к ней дети тянутся, а Ваш маленький вообще кажется от нее млеет! Умиление сплошное», — отметила vintagefeature.

«Потом эти маленькие карапузы как вырастут, как станут Басковыми с Кировыми. Вот это будет интересно», — прогнозирует mayname80.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что супруг Пугачевой, шоумен Максим Галкин отправился в отпуск в Тасманию. У себя в Instagram он поделился первыми постами из островного штата Австралии. На видео он позирует в живописной бухте, откуда его «смывает» волна. Галкину приходится ретироваться, крича, как чайка. В комментариях обеспокоенность ситуацией высказала его супруга, посоветовав быть осторожнее.