Зеленский попросил Конте закрыть представительства республик Донбасса в Италии

Рим, 7 февраля. Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Рим обсудил с премьер-министром Италии Джузеппе Конте закрытие офисов ЛНР и ДНР, а также возврат на родину украинского нацгвардейца Виталия Маркива, который отбывает срок в Италии, сообщает пресс-служба офиса президента Украины.

Как сообщает пресс-служба офиса президента Украины, помимо общеполитических вопросов Зеленский обсудил с Конте закрытие офисов Луганской и Донецкой Народных Республик. Напомним, что с 2016 года в Турине и Вероне работают представительства республик Донбасса, которые занимаются распространением правдивой информации о событиях на востоке Украины.

«Я обратился к премьер-министру с тем, чтобы были закрыты незаконные офисы ДНР и ЛНР, которые открылись в нескольких городах Италии», — заявил украинский президент.

Также Зеленский обсудил судьбу украинского военного Виталия Маркива, который был осужден и отбывает срок в Италии.

«Я понимаю, что премьер-министр не может влиять на итальянский суд», — заявил Владимир Зеленский.

Как он утверждает, он поделился с Джузеппе Конте подробностями дела Маркива, которые по мнению Зеленского, доказывают его невиновность.

Напомним, что Виталий Маркив обвиняется в убийстве журналистов Андреа Роккелли и Андрея Миронова, погибших в результате минометного обстрела в районе села Андреевка (Донецкая область) в мае 2014 года. Он был задержан итальянскими правоохранительными органами в июне 2017 года и приговорен к 24 годам лишения свободы.

Ранее сообщалось, что депутат от партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Елизавета Богуцкая отказалась поддерживать законопроект, в котором предусмотрены пенсионные выплаты для жителей ДНР и ЛНР. Свое решение она мотивировала тем, что пенсионеры из Донбасса могут поддерживать Российскую Федерацию.