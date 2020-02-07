Спасатели извлекли тело Хайруллина из-под обломков вертолета

Казань, 7 февраля. Спасатели извлекли тело депутата Госдумы Айрата Хайруллина из-под обломков вертолета и доставляют на берег. Об этом сообщил источник Федерального агентства новостей в экстренных службах.

«Тело извлечено, доставляют на берег», ― сообщил источник ФАН.

Вертолет Bell 407, который принадлежит Хайруллину, потерпел крушение под Казанью. Воздушное судно вылетело из столицы Татарстана и успело преодолеть 28 км, прежде чем рухнуть. По предварительным данным, на борту вертолета находился и сам депутат Хайруллин, он погиб. Кроме того, на борту находились пилот Жавдат Сулейманов и помощник депутата Госдумы Рамис Газизов.

По данным источника ФАН в медицинских кругах, у пострадавших диагностированы различные переломы. Более подробная информация о состоянии выживших в катастрофе будет известна после медицинского обследования.

Росавиация уже создала комиссию для расследования причин крушения вертолета под Казанью. По данным ФАН, рассматриваются несколько версий крушения. Причиной аварии могли стать человеческий фактор, отказ техники и погодные условия.

Коллега Хайруллина, первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева призналась в беседе с корреспондентом ФАН, что близко общалась с погибшим депутатом. По ее словам, Хайруллин был отзывчивым и не раз подставлял ей плечо. Кроме того, он откликался на просьбы людей помочь в строительстве, например, церкви.