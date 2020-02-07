Сирия, 7 февраля. Джихадисты в Идлибе воруют трансформаторные будки. В Ракке неизвестные террористы, предположительно из состава ИГИЛ1 совершили нападение на КПП курдских боевиков. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: на юге Алеппо освободили поселок от джихадистских бандформирований, в Идлибе взяли под контроль четыре поселка.

«Исламское государство1» (ИГ1, ИГИЛ, запрещено в РФ): подозревается в нападении на блокпост курдских боевиков в Ракке.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: обстреляли позиции правительственных сил в Алеппо, в Идлибе якобы перезаняли окрестности поселка Дахрия и ворует трансформаторные будки для перепродажи на металлолом.

Курдские вооруженные формирования: в Ракке потеряли двух боевиков при нападении неизвестных террористов, предположительно из состава ИГИЛ.

Провинция Алеппо

На юге провинции джихадисты не оставляют попыток контрнаступления на позиции Сирийской арабской армии (САА). Как передает агентство Syria Watan News, САА освободила от отрядов альянса «Хайят Тахрир аш-Шам» деревню Аль-Джануб. Правительственная армия продолжает продвигаться вдоль автомагистрали М-5. Меньше двух десятков районов пока что остаются за джихадистами и боевиками так называемой «вооруженной оппозиции», однако за последние два дня армия в ускоренном темпе продвигается к стратегической точке провинции – городу Хан-аль-Ассаль.

Между поселками Халса и Цитан боевики «Джебхат аль-Ватании лил-Тахрир» совершили нападение на конвой сирийской армии и шиитского ополчения «Хезболла», открыв огонь из артиллерии по военной колонне, о чем сообщает агентство Step News. По боевикам был открыт ответный огонь. Сведений о потерях среди сирийских военнослужащих или бойцов «Хезболлы» пока не поступало.

Провинция Идлиб

Боевиков «Хайат Тахрир Аш-Шам» в очередной раз уличили в краже технического оборудования. На этот раз они попались на вывозе в Турцию электротрансформаторов. Известны случая воровства не только крупногабаритного оборудования, но и проводов рельс, как сообщает новостной портал Rojava Network. Рост мародерства в рядах джихадистов связывают с тем, что спонсорство со стороны Турции прекращается из-за оттока финансирования Анкары в Ливию, где протурецкие боевики выступают на стороне нелегитимного Правительства национального согласия (ПНС).

По информации источника в сети twitter (@StasSwanky), подразделения Сирийской арабской армии (САА) взяли под контроль населенные пункты Аль-Асилия, Тель-Набариз, Аль-Хуари и Мхарим к северо-востоку от города Серакиб. Другой источник (@southfronteng) сообщает, что под поселком Найраб погиб один из полевых командиров группировки «Ансар ат-Таухид» - Обейд Абу-Джафар. Он и его пособники попали под обстрел со стороны сирийской армии.

Боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» в свою очередь разместили на подконтрольных им медиаресурсах заявление о том, что в ходе боев удалось отбить окрестности поселка Дахрия.

Провинция Ракка

Два члена «Демократических сил Сирии» (SDF) были убиты, а двое других ранены в результате нападения неизвестных с автоматическими винтовками и гранатометами на КПП у поселка Хус-Аджил к востоку от столицы провинции города Ракка, как передает агентство Euphrates Post. В нападении на курдских боевиков подозревают террористов из состава «спящих ячеек» «Исламского государства».

Провинция Хасака

Курдские боевики освободят 75 семей из лагеря «Аль-Хол». Как сообщает портал Deir Ezzor 24, решение было принято после серии переговоров с родоплеменными старейшинами Дейр-эз-Зора, которые поручились за членов своих племен. Семьи будут вывезены из лагеря и распределены на места своего прежнего жительства в Дейр-эз-Зое. Напомним, что лагерь «Аль-Хол» по-прежнему остается самым крупным местом временного содержания беженцев и плененных террористов ИГИЛ на территориях, оккупированных SDF. Рассчитанный максимум на 70 тысяч беженцев, в настоящее время лагерь переполнен, примерное количество людей в нем оценивают в 72 тысячи человек.

1 Организация запрещена на территории РФ.