  .نتائج ليبيا 7 فبراير: سكان طرابلس يشتكون من فوضى مقاتلين حكومة الوفاق الوطني

ليبيا ، 7 فبراير. لاحظت وزارة الداخلية لما يسمى بحكومة الوفاق الوطني عددًا كبيرًا من الشكاوى المقدمة من العاصمة الليبية ضد انعدام القانون من جانب ضباط الشرطة ، فضلاً عن ارتفاع معدل الجريمة في المدينة.

يشتكي سكان طرابلس من الجريمة وخروج قوات الأمن التابعة لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا عن القانون

وقد اعترفت ما تسمى بحكومة الوفاق الوطني لليبيا بحدوث زيادة حادة في الجرائم في الأراضي الخاضعة للسيطرة.

لاحظ وزير الداخلية الليبي لجهاز الأمن الوطني فتحي باشاغا أن الشرطة تتلقى بلا شك شكاوى بشأن الوضع الجنائي العالي في طرابلس وانعدام القانون من جانب والشرطة .

وفقًا لمدير مركز دراسات الشرق الأوسط ، سيميون بجداساروف ، ليس هناك ما يثير الدهشة في زيادة الجريمة ، لأن حكومات الوفاق الوطني الليبي يتعاون علنًا مع المقاتلين الأجانب المهتمين ليس فقط بالسرقة.

وأوضح المستشرق الى ناشن نيوز : "من هم مرتزقة طرابلس؟ هذه كلها مجموعات سورية مؤيدة لتركيا ، عصابات. عندما يظهر مثل هؤلاء الأشخاص في مكان ما ، ليست هناك حاجة للحديث عن الاستقرار. كانوا يسرقون وينهبون ليجنوا المال"

انتقد فيتن نهج الأمم المتحدة لحل الأزمة في ليبيا

قدّر خبير المعهد الروسي للدراسات الاستراتيجية فلاديمير فتين نتائج اجتماع اللجنة العسكرية الليبية في جنيف باستخدام صيغة

"5 + 5". ووفقا لما ذكره الخبير ، فإن التصريحات المتفائلة الصادرة عن الأمم المتحدة بشأن ليبيا يجب أن تؤكدها الأفعال أولا.

في وقت سابق ، قال مبعوث الأمم المتحدة غسان سلامة أنه تم إحراز تقدم خلال اجتماع اللجنة العسكرية الليبية في جنيف. في الوقت نفسه ، أضاف أنه في عدد من القضايا المهمة ، من الضروري مواصلة النقاش بسبب الخلافات.

وفي مقابلة مع Nation News ، شدد فيتن على أن التصريحات المتفائلة لممثلي الأمم المتحدة بشأن التسوية الليبية ينبغي أن تؤكدها الأفعال ، وهذا ليس أمرا اعتياديا بالنسبة لمنظمة دولية. وبالإضافة إلى ذلك ، وجه الانتباه إلى أن تفاصيل المفاوضات لم تعلن.

وينبغي ألا نتوقع أي تقدم كبير ، لأن ممثلي الأطراف التي كانت في حالة حرب فيما بينها لفترة طويلة من الزمن يجلسون على طاولة المفاوضات. بالطبع ، يمكنك التحدث عن هذا ، خاصةً لممثلي الأمم المتحدة ، وهو نشاطهم الرئيسي - التحدث بلمنطق والحث. هذا ما يفعله غسان سلامة. و اكد "كل هذا رائع ، ونحن نرحب به ، لكننا سنرى ما إذا كان هذا سيكون مدعومًا بالأفعال الحقيقية".

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شرح المؤرخ زينين خطر نقل المرتزقة إلى طرابلس

وقد فتحت السلطات التركية أربعة مراكز إضافية لنقل المقاتلين السوريين إلى ليبيا ، حيث سيقاتلون إلى جانب ما يسمى بحكومة الوفاق الوطني.

ويوجد حتى الآن 000 30 مقاتل في سوريا ، تسيطر عليهم أجهزة الأمن التركية. وفقا يوري زينين مرشح في العلوم التاريخية ، باحث أول في مركز شراكة الحضارات في معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية ، فإن نقل المرتزقة الموالين لتركيا إلى ليبيا هو إحدى العقبات الرئيسية التي تعترض تسوية الصراع المسلح.

وأوضح لأخبار(Nation News): ”هذا النوع من النقل يضر بالوضع في ليبيا نفسها ، يجب على أطراف النزاع حل مشاكلهم مع بعضهم البعض دون تدخل خارجي. إذا استمر وجود عامل التدخل هذا ، فسيؤدي ذلك إلى امتداد الصراع الداخلي".

لفت زينين الانتباه إلى أن أفعال تركيا ، على وجه الخصوص ، تنتهك الحظر الذي فرضه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على توريد الأسلحة إلى ليبيا.

رد بوشكوف على كلمات البنتاغون حول إعادة هيكلة "النظام العالمي" من قبل روسيا

علق أليكسي بوشكوف رئيس مجلس الاتحاد لجنة سياسة المعلومات على كلمات رئيس البنتاغون مارك إسبر بأن موسكو وبكين يحاولان "إعادة بناء النظام العالمي". كتب هذا في تويتر.

في وقت سابق ، اتهم وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبير ، متحدثًا في جامعة جونز هوبكنز ، الصين وروسيا بمحاولة "إعادة بناء النظام العالمي". في خطابه ، جادل بأن كلا البلدين يزعم انتهاك لسيادة جيرانهم و "إعادة كتابة التاريخ".

اتهم إسبر روسيا بإجراء "عمليات إلكترونية" ، والصين بسرقة الملكية الفكرية. بالإضافة إلى ذلك ، كان سبب عدم رضاه عن مشروع جمهورية الصين الشعبية "حزام واحد - طريق واحد" ، الذي يُفرض أنها فرضت على البلدان الأخرى بقرارات اقتصادية غير مربحة.

واكد بوشكوف على كلمات البنتاغون حول إعادة هيكلة النظام العالمي من قبل روسيا: " ان الولايات المتحدة تتهم روسيا بدون اثبات، على الرغم من أنها هي نفسها تتدخل في شؤون الدول الأخرى".

و قال ان الولايات المتحدة احتلت العراق وقصفت ليبيا ، وهاجمت يوغسلافيا ، وحاولة خنق فنزويلا بالعقوبات وتقوم بفرض القوة بدلا من ميثاق الأمم المتحدة. و لقد عاش العالم بالأمريكاني أكثر من حقة.