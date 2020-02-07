Когонина: Пока МЧС не объявило о гибели Айрата Хайруллина, остается процент надежды

Москва, 7 февраля. Пока МЧС Республики Татарстан официально не объявило о гибели Айрата Хайруллина, остается процент надежды на лучшее. Об этом, комментируя Федеральному агентству новостей сообщения о гибели депутата Хайруллина, сказала заместитель председателя комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству ГД Альфия Когонина.

«Всегда есть один процент надежды. Вот у меня один процент надежды пока есть. Пока официально МЧС Республики Татарстан не объявило, что это случилось, я пока верю», — заявила член фракции «Единая Россия», депутат от Республики Татарстан Альфия Когонина.

Вечером 7 февраля появилась информация, что принадлежавший депутату от ЕР Айрату Хайруллину вертолет Bell 407 пропал с радаров после вылета с территории расположенного в Казани завода «Красный восток». В Татарстане парламентарий находился с рабочим визитом.

Позже стало известно, что вертолет Хайруллина совершил жесткую посадку. На борту вертолета находилось три человека — сам парламентарий-мультимиллионер, его помощник и пилот. По предварительным данным, Айрат Хайруллин погиб. Пилот и помощник депутата госпитализированы и находятся в тяжелом состоянии.