Депутат Гусева рассказала, каким человеком был Хайруллин

Москва, 7 февраля. Депутат Госдумы Айрат Хайруллин погиб при крушении вертолета под Казанью. Его коллега, первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева призналась в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей, что близко общалась с Хайруллиным.

«Мы с ним не просто общались, мы с ним дружили. И я уже сейчас могу сказать: «Имела честь знать этого человека». Знаю, как он любил свою семью, внуков. Все праздники старался с ними провести. Это был человек чести, совести. Он был большой профессионал», ― рассказала Гусева.

По словам депутата, Хайруллин был отзывчивым и не раз подставлял ей плечо. Кроме того, он откликался на просьбы людей помочь в строительстве, например, церкви.

«Я буду только по-доброму его вспоминать, мне сейчас очень больно и обидно. Я не могу с этой мыслью. Я до последнего не верю, что это случилось», ― добавила Гусева.

Вертолет Bell 407, который принадлежит депутату Айрату Хайруллину, потерпел крушение под Казанью. Воздушное судно вылетело из столицы Татарстана и успело преодолеть 28 км, прежде чем рухнуть.

По предварительным данным, на борту вертолета находился и сам депутат Хайруллин, он погиб. Как сообщил источник ФАН в экстренных службах, тело погибшего парламентария остается под обломками вертолета. Спасатели ждут следователей, прежде чем начать извлечение останков.