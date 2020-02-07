Детям Пугачевой и Галкина напророчили большую сцену

Москва, 7 февраля. Дети звездной пары — Максима Галкина и Аллы Пугачевой уже сейчас думать, кем они станут, когда вырастут. Но уже сейчам Лиза и Гарри стали звездами Интернета.

Дочь Примадонны российской эстрады каждое утро залезает в шкаф. Так Лиза Галкина готовится к тому, чтобы стать телеведущей. Она рассказывает родным самые свежие новости своим.

Лиза учит французский язык, недавно ее папа поделился роликом, на котором девочка поет песню на иностранном языке. Подписчики восторженно встретили выступление Лизы.

«Вот она, наша будущая звезда! Тот случай, когда природа на детях гениев не отдохнула. Талантливые дети у талантливых родителей! — написали пользователи под роликом.

Как передает «Пятый канал», Гарри не отстает от своей сестры, в Instagram был опубликован ролик, на котором он спел песню Сальваторе Адамо Tombe la neige.

Поклонники напророчили близнецам большую сцену. Вероятно, они составят конкуренцию старшей дочери Примадонны Кристине Орбакайте.

Лиза и Гарри никогда не расстаются и все делают вместе. Они даже помогают делать уборку в доме.

В социальных сетях на страницы Гарри и Лизы подписаны сотни тысяч пользователей.

Напомним, что двойняшки родились у Пугачевой и Галкина в 2013 году. По словам 70-летней певицы, это их с супругом биологические дети. Они появились на свет из замороженной яйцеклетки Пугачевой.