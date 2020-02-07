Источник рассказал о состоянии пострадавших при крушении вертолета под Казанью

Казань, 7 февраля. Выжившие при крушении вертолета Bell 406 под Казанью пилот Жавдат Сулейманов и помощник депутата Госдумы Айрата Хайруллина Рамис Газизов получили травмы средней степени тяжести. Об этом сообщил источник Федерального агентства новостей в медицинских кругах.

По данным источника, у пострадавших диагностированы различные переломы. Более подробная информация о состоянии выживших в катастрофе будет известна после медицинского обследования.

Вертолет Bell 407, который принадлежит депутату Айрату Хайруллину, потерпел крушение под Казанью. Воздушное судно вылетело из столицы Татарстана и успело преодолеть 28 км, прежде чем рухнуть вниз. Один из пострадавших отправил смс с координатами. Спасатели пытались дозвониться до пилота, однако мобильная связь в месте крушения воздушного судна оказалась плохой.

По предварительным данным, на борту вертолета находился и сам депутат Хайруллин, он погиб. Как сообщил источник ФАН в экстренных службах, тело погибшего парламентария остается под обломками вертолета. Спасатели ждут следователей, прежде чем начать извлечение останков.

Росавиация уже создала комиссию для расследования причин крушения вертолета под Казанью. По данным ФАН, рассматриваются несколько версий крушения. Причиной аварии могли стать человеческий фактор, отказ техники и погодные условия.