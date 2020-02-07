Спикер Госдумы выразил соболезнования в связи с гибелью депутата Хайруллина

Москва, 7 февраля. Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин выразил соболезнования в связи с гибелью депутата Айрата Хайруллина.

«Сегодня в авиакатастрофе под Казанью погиб наш коллега и товарищ по работе Айрат Хайруллин. Он прошел путь от депутата городского совета Казани, госсовета Татарстана до депутата Государственной думы. С 2003 года Айрат Назипович представлял в Госдуме интересы избирателей Рреспублики», — отметил Вячеслав Володин.

Спикер Госдумы также напомнил, что Хайруллин более 10 лет возглавлял Национальный Союз производителей молока

«Сегодня он работал у себя в регионе. Приношу глубокие соболезнования родным и близким Айрата Назиповича», — сказал Володин.

Напомним, вечером 7 февраля принадлежавший Хайруллину вертолет Bell 407 пропал с радаров после вылета с территории расположенного в Казани завода «Красный восток». Позже стало известно, что он совершил жесткую посадку. Предварительными причинами произошедшего назвали человеческий фактор, отказ техники и погодные условия.

На борту вертолета находилось три человека — сам парламентарий-мультимиллионер, его помощник и пилот.