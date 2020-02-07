В МИД рассказали о нарушениях прав человека в странах Запада. ФАН-ТВ

В МИД РФ презентовали доклад о ситуации с правами человека в отдельных странах мира. Его представил Уполномоченный МИД по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Григорий Лукьянцев. Представленный документ — одна из попыток привлечь внимание международного сообщества к росту нарушений прав человека в некоторых странах.

«Международные структуры и правозащитные организации, активисты и эксперты фиксируют на европейском континенте и по ту сторону Атлантики существенные проблемы с соблюдением правозащитных стандартов. На лицо распространение расистских взглядов и предрассудков, мигрантофобии, афрофобии, исламофобии, антисемитизма, антицыганских настроений», — отметил докладчик.

На фоне роста таких настроений обострилась и проблема защиты прав национальных меньшинств и этнических групп, в частности языковых и образовательных. Лукьянцев отметил рост многочисленных зарубежных компаний по разрушению исторической памяти.

«Серьезную озабоченность особенно в свете предстоящего празднования 75-летия победы во Второй мировой войне вызывает набирающая обороты на пространстве Евросоюза, в США, Канаде и некоторых других государствах, в странах Прибалтики и на Украине компания по переписыванию истории той войны, циничные попытки обеления военных преступников и их пособников», —подчеркивает Григорий Лукьянцев.

Участились и случаи дискриминационных мер властей ряда стран в отношении русского населения. Эта проблема вызывает особую озабоченность.

«К сожалению, мы сейчас очень часто сталкиваемся с ситуациями настоящей охоты за нашими гражданами по всему миру, когда наши граждане, по сути, похищаются для последующей экстрадиции.C этим мириться мы не можем и не будем, этот вопрос является одним из приоритетных для нас. Мы будем дальше поднимать эту проблему в контактах с нашими зарубежными партнерами и в контактах с международными правозащитными организациями и институтами», — подытожил уполномоченный МИД.

На брифинге в пресс-центре МИД присутствовали как российские, так и зарубежные журналисты.