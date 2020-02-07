Исаев назвал погибшего Хайруллина хорошим товарищем и авторитетным политиком

Москва, 7 февраля. Зампред фракции «Единая Россия» Андрей Исаев назвал большой потерей гибель депутата Айрата Хайруллина. Об этом он сказал в комментарии корреспонденту Федерального агентства новостей.

По его словам, Хайруллин был хорошим товарищем и авторитетным политиком, который хорошо ориентировался в вопросах аграрного законодательства.

«Это очень скорбная для нас весть. Айрат был замечательным человеком. Очень хорошим товарищем. Его глубоко уважали все депутаты Государственной думы. Он пришел к нам из очень успешных практик в области сельского хозяйства и стал одним из наиболее авторитетных людей в вопросах аграрного законодательства в Государственной думе», — отметил Исаев.

Он также добавил, что избиратели Айрата Хайруллина всегда хорошо отзывались о парламентарии. При этом Хайруллин неоднократно оказывал реальную помощь своим избирателям.

«Очень хорошие отзывы были со стороны его избирателей, многим из которых он оказывал реальную, существенную помощь», — добавил Исаев.

Напомним, 7 февраля частный вертолет Bell 407 разбился в Лаишевском районе Татарстана. В результате крушения вертолета погиб заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Айрат Хайруллин. Пилот вертолета и помощник депутата выжили, получив серьезные травмы.

После инцидента Росавиация создала комиссию, которая займется расследованием обстоятельств крушения вертолета. По данным ведомства, причиной крушения могли стать неблагоприятные метеоусловия и отказ техники.