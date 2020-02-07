Путин познакомил Лукашенко с новым правительством РФ

Сочи, 7 февраля. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели второй раунд переговоров в Сочи. Российский лидер познакомил белорусскую делегацию с новыми членами правительства РФ.

«Как и договаривались, продолжаем нашу работу, второй тайм так сказать, используя спортивную терминологию. Имею в виду, что мы спортом только что позанимались», — заявил Путин, открывая переговоры.

Глава государства отметил, что во время первой части переговоров с Лукашенко (пока часть российской делегации не прибыла из Москвы в Сочи из-за плохих погодных условий) стороны подробно «поговорили о всех вопросах, которые стоят в повестке дня».

Когда все члены российской делегации прибыли в Сочи, российский президент выразил желание познакомить белорусского коллегу с новыми членами правительства. Лукашенко добавил, что «уже хорошо познакомился» с членами нового кабмина.

«Мы поговорили, всяких пакостей повспоминал из нашей общей давней истории, тоже им рассказал», — рассказал Лукашенко.

«Это зря, надо помнить только хорошее», — заметил, смеясь, Путин.

Напомним, встреча лидеров России и Белоруссии проходит на фоне сложностей в нефтегазовой сфере и недавнего визита в Минск главы Госдепартамента США Майка Помпео. Минску и Москве также не удавалось согласовать свои позиции относительно поставок нефти в Белоруссию.

Белорусский президент прибыл в Сочи утром в пятницу. Ранее он назвал предстоящую встречу с Путиным «моментом истины». По словам президента Белоруссии, Минск хочет «самых теплых, добрых и дружеских отношений с братским народом».

Первый раунд переговоров продолжался больше часа. Стороны, по словам Лукашенко, успели обсудить целый ряд вопросов, исторических дат и моментов, «дошли до глубины седых времен в нашей совместной жизни в одном государстве». При этом, как уточнил политик, обсудили они и темы, которые затрагивают страны — соседи России и Белоруссии, которые раньше входили в СССР, а также политику, которую сейчас проводят эти государства.

Президенты успели отыграть хоккейный матч на Красной поляне. Путин играл под номером 11, а Лукашенко — 01, они выступали за одну команду, которая и выиграла матч со счетом 13:4. Хоккейный матч стал перерывом после переговоров тет-а-тет.