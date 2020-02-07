Депутат Морозов назвал погибшего Хайруллина прекрасным человеком и мудрым законодателем

Москва, 7 февраля. Депутат Государственной думы от партии ЛДПР Антон Морозов выразил соболезнования семье своего погибшего коллеги Айрата Хайруллина. В интервью Федеральному агентству новостей он заявил, что парламентарий был прекрасным человеком и мудрым законодателем.

«Соболезную родным и близким погибшего. Это был действительно достойный человек, уважаемый, активный, и в регионе очень хорошо работал, и на площадке Государственной думы», — сказал корреспонденту ФАН Морозов.

В памяти коллег Хайруллин навсегда останется светлым человеком.

«Для нас всегда очень грустно и печально, когда уходят наши коллеги-депутаты. Все только самое доброе мы будем помнить о нем», — добавил Морозов.

Ранее стало известно, что депутат Государственной думы погиб при крушении вертолета под Казанью. Парламентарий летел из столицы Татарстана, с территории завода «Красный восток», где находился с рабочим визитом, в поселок Матюшино. При падении выжили два человека — помощник депутата и пилот вертолета. Сам Хайруллин скончался.

Выживший пассажир воздушного судна отправил свои координаты по смс.