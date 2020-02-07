Учитель в Приморье объясняла правила русского языка на примере матерных слов

Владивосток, 7 февраля. Учитель русского языка из школы №14 города Уссурийска разобрала с учениками правила написания самых сложных нецензурных слов.

Педагог объяснила, как пишется слово, означающее «круглый дурак», с соединительной гласной «о», а также еще одно матерное слово.

Как передает телеканал «360», родители пожаловались директору на этот случай. Однако педагога не уволили, а сделали устный выговор.

Запись урока попала в прокуратуру Приморского края. Ведомство проводит проверку соблюдения закона об образовании, пишет Ura.ru.

Ранее сообщалось об инциденте в пермской школе. Ученик встал на колени, чтобы педагог отпустил его в туалет.