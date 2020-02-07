Николаев познакомил младшую дочь с юной миллионершей с YouTube

Москва, 7 февраля. Известный композитор Игорь Николаев исполнил мечту младшей дочери Вероники — познакомил девочку с популярным видеоблогером, шестилетней Настей Радзинской. Об этом он рассказал в интервью Ивану Урганту.

По словам Николаева, его дочь долгое время была ярой поклонницей творчества Радзинской, даже не могла завтракать без просмотра ее видео. Девочка, по данным Forbes, входит в тройку самых успешных YouTube-блогеров и ежегодно зарабатывает порядка 18 миллионов долларов. Кроме того, с ней сотрудничают крупные компании, производящие продукты питания и игрушки.

«У девочки природный магнетизм», — считает народный артист РФ.

Затем оказалось, что с известным ребенком уже подружились дети Филиппа Киркорова и дочь Кристины Орбакайте. Такой звездной компанией они и повеселились на дне рождения юной миллионерши в Майами.

«Наша дочка влилась в этот дружный коллектив», — рассказал Николаев.

Радзинской известный композитор преподнес по-настоящему ценный подарок — написанную им песню. Музыкант признался, что ни одна его композиция не имела такого успеха — за сутки она набрала около 10 миллионов просмотров.

«Первый мой успех на седьмом десятке», — констатировал Николаев.

Отметим, что Киркоров, а также певец и актер Александр Ревва стали приглашенными звездами на празднике одной из богатейших блогеров мира. В Сети, в частности, появилось видео, на кадрах которого дети танцуют под песню Реввы «Алкоголичка».