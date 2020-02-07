Жена Щербакова назвала случайностью затопление хостела «Карамель». ФАН-ТВ

В конце января Свердловский районный суд Перми вынес решение об аресте Сергея Щербакова — директора мини-отеля «Карамель». 20 января там погибли пять постояльцев, среди них был ребенок. Однако его жена и адвокат уверены, что трагедии можно было избежать.

Следственный комитет инкриминирует Сергею Щербакову нарушение части 3 статьи 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц». После трагедии директор гостиницы покинул Пермь и отправился в Москву, а оттуда — в Турцию. Правоохранительным органам пришлось разыскивать владельца отеля около 10 дней, однако 30 января Щербаков сам сдался властям. По словам его супруги Александры, он не скрывался, а просто был в шоковом состоянии, и ему нужно было все обдумать. Женщина утверждает, что хостел вообще был практически «социальным» проектом и денег особо не приносил. Напротив находится больница, и люди, которые приезжали на лечение, или их родственники предпочитали там останавливаться, поскольку других вариантов по приемлемым ценам вокруг не было.

И все в этой истории было бы прекрасно, если бы не злосчастная труба, в ста метрах от отеля, которую неоднократно прорывало и прежде. А еще герметизация дома подкачала. Именно из-за этого весь кипяток с улицы попал в мини-отель «Карамель». Александра уверена, что ее мужа попросту делают крайним.

«Я уверена на все 100%, что это — роковая случайность. То, что касается конкретно нас, это просто стечение обстоятельств, роковая случайность. И предписание уже подходило к концу. Не должно было это все произойти, но так получилось. И мы это из головы никуда не денем, то есть это на всю жизнь останется с нами. Но я не понимаю, почему мы должны быть виноваты за эту трубу? Не каждый день прорывает трубу, и это вообще не норма», — подчеркивает супруга обвиняемого Александра Щербакова.

Примерно той же позиции придерживается и Ольга Лагутина — адвокат Сергея Щербакова. По ее словам, обвинения не подтверждаются фактическими обстоятельствами и материалами уголовного дела. Следствие не указало настоящую причину затопления подвального помещения — прорыв теплоносителя, который принадлежит ООО «ПСК». Также юрист отметила, что в материалах дела отсутствует ссылка на нормативные документы, которые бы запрещали размещение хостелов в подвальных помещениях. Мини-отель на улице Советской армии, 21, подходил практически под все параметры для хостелов, и угроза жизни людей на 2020 год отсутствовала. А срок устранения предписаний еще не истек.

«Щербаков ранее уже был привлечен к административной ответственности, а именно в феврале 2019 года, и ему в соответствии с данным предписанием был предоставлен срок для устранения указанных нарушений, который, нужно отметить, до сих пор не истек. Повторные привлечения за те же самые действия и к уголовной ответственности противоречат конституционному принципу недопустимости применения нескольких мер ответственности за одно и то же правонарушение. В ситуации, связанной с затоплением отеля, обоснованный вывод о причинах затопления и причинах, связанных с возможностью эвакуации погибших постояльцев, возможно сделать только на основании экспертных заключений. В связи с этим предположение о том, что причинение смерти связано лишь с некачественным оказанием услуг индивидуального предпринимателя Щербакова, является необоснованным», — подчеркивает адвокат Ольга Лагутина.

Однако, по версии следствия, Щербаков произвел незаконную перепланировку подвального помещения в многоэтажном жилом доме, где и оказывал гостиничные услуги, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья. Теперь директор пермского мини-отеля «Карамель» останется под арестом по меньшей мере до 20 марта. Ему грозит до 10 лет колонии.