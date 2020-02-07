Депутат Синяговский о гибели Хайруллина: Сложно поверить в такую новость

Москва, 7 февраля. Депутат Государственной Думы РФ от ЕР Владимир Синяговский выразил слова соболезнования родным и близким погибшего коллеги Айрата Хайруллина. В интервью Федеральному агентству новостей он заявил, что Хайруллин многое успел сделать в своей профессиональной деятельности.

«Сложно поверить в такую новость. Искренне соболезную родным и близким погибшего. Нет таких слов, которые вернут им близкого человека. Он был хорошим человеком, политиком, многое успел, реализовался и оставил после себя много благодарных ему людей. Он навсегда останется жить в их сердцах близких родственников и друзей. Светлая память», — заключил Владимир Синяговский.

Напомним, вечером 7 февраля принадлежавший Хайруллину вертолет Bell 407 пропал с радаров после вылета с территории расположенного в Казани завода «Красный восток». Позже стало известно, что он совершил жесткую посадку на лед. Предварительными причинами произошедшего назвали человеческий фактор, отказ техники и погодные условия.

На его борту вертолета находилось три человека — сам парламентарий-мультимиллионер, его помощник и пилот. По последней информации, погиб только Хайруллин, его помощник и пилот госпитализированы в тяжелом состоянии.