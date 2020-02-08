Схоластический «Диссернет» счел бы Эйнштейна плагиатором

День российской науки в двадцать первый раз отмечается в России. Соответствующий указ Бориса Ельцина появился в год празднования 275-летия Российской академии наук.

Интересно, что со своим указом, подписанным 7 июня 1999 года, Ельцин в своем фирменном стиле опоздал почти на полгода. В действительности Академия наук в Российской Империи была создана по распоряжению императора Петра I, что закрепил указ Сената, опубликованный 28 января (8 февраля) 1724 года.

Тогда, три века назад, как раз и были заложены принципы научного поиска и научной работы, действующие и поныне. Двумя главными отличиями современной науки от средневековой схоластики и метафизики тогда стали два новых подхода — принцип научной новизны и примат научного поиска, который предполагает, что сумма знаний человека о природе может постоянно и неуклонно расширяться.

Тем не менее, средневековая схоластика жива в академической науке и сегодня — многие из ее принципов используются в наши дни в таком, казалось бы, обыденном процессе, как защита кандидатских и докторских диссертаций.

Более того, иногда кажется, что средневековая схоластика «живее всех живых» даже в таких новомодных системах, как пропагандируемый в качестве истины в последней инстанции «вольный сетевой проект «Диссернет». Его постулируемая цель — борьба с плагиатом в науке и минимизация заимствований из чужих трудов — на самом деле бьет по науке, а «не так» процитированные тексты превращает в священных коров.

Но прежде чем перейти к «Диссернету», вспомним, откуда вообще взялась эта самая «борьба с плагиатом».

Научный поиск против догматов

Примат первичности научного поиска, который является главным отличием современной науки от предшествовавшей ей метафизики, стал революционным для своего времени. Классическая метафизика, «учредителями» которой были Платон и Аристотель, утверждала учение о неизменных, раз и навсегда данных «началах мира», которые полагались недоступными изучению путем опыта.

Земля, воздух, огонь или вода существовали как бы сами по себе, а в задачу ученого мужа входило лишь построение умозрительных концепций, которые «скользили» бы по поверхности этих «данных свыше» природных явлений.

При этом явления в рамках метафизики часто рассматривались произвольно, вне их взаимных связей, движения, изменения или развития. Как следствие, часто какой-то простой физический закон мог многократно наблюдаться и не получать никакого разумного объяснения. Обычно объяснение того или иного явления черпалось из священных текстов или мнений авторитетов.

Наглядный пример такого подхода — модель нашей Солнечной системы. Во времена Платона и Аристотеля почиталась геоцентрическая система мира. В ней Земля полагалась центром мироздания, а вокруг нее обращались все планеты, Солнце и звездное небо. Это следовало из банальной наблюдаемой картины, с точки зрения земного наблюдателя.

Правда, первый же элемент этой системы, планеты, никак не хотел укладываться в систему мира с центром на Земле. Напротив, Венера, Марс, Меркурий, Юпитер и Сатурн выписывали в небе загадочные «восьмерки», которые астроном Птолемей объяснил эпициклами — специальными кругами, которые сами обращались по круговым орбитам планет. Авторитет Птолемея был столь велик, что эпициклы остались в небе на долгие полторы тысячи лет — до появления гелиоцентрической системы Коперника.

Однако вплоть до создания век спустя Исааком Ньютоном всемирной теории тяготения модель Коперника с дополнениями Кеплера была лишь еще одним представлением библейской картины мира, с центром мира на Земле. В частности, лютеранский богослов Андреас Осиандер, который написал предисловие к первому изданию книги Коперника, назвал движение Земли «остроумным вычислительным приемом» и заявил, что, мол, понимать Коперника буквально не следует: Земля по-прежнему в центре мира, успокойтесь.

При упоминании Осиандера мы столкнемся с еще одним фактом, характеризующим отличие средневековой схоластики от современной научной публикации. Этот богослов не указал своего имени под предисловием к книге Коперника, из-за чего еще около века исследователи полагали, будто Коперник действительно считал Землю неподвижной, как и Птолемей.

Таким образом Осиандер «нарушил правила цитирования», хотя и в «обратную сторону», фактически приписав Копернику слова, которых тот не говорил.

Как правильно цитировать Господа

Как видим, принцип точного цитирования пришел в науку из того самого богословия, откуда черпала большую часть своего «вдохновения» метафизика. Высокая культура цитирования, которая была задана схоластикой, определялась все тем же подходом к «неизменным и раз навсегда данным описаниям мира», которые в случае схоластики диктовались священными текстами.

Изучая Библию и сопутствующий корпус ранних религиозных текстов, средневековые схоласты разработали весь используемый нами и поныне инструментарий для работы со сложными текстами: цитаты, сноски, ссылки на авторство и список использованной литературы. Все это служило важной цели — максимально точно передать «слово божьего», причем инструмент получился на удивление хорош!

Более того, сам принцип защиты диссертаций пришел в современную науку тоже из схоластики. Латинское слово dissertatio означает «рассуждение» — причем вплоть до начала классической науки большая часть рассуждений касалась различных богословских вопросов, вроде «Не может ли миллион ангелов сидеть на кончике иглы?».

Этот принцип поиска дословного цитирования, унаследованный из схоластики, и взял в основу своего подхода «Диссернет», именующий себя «вольным сетевым обществом». В основе работы «Диссернета» лежит простое соображение — текст любой исследуемой диссертационной работы разделяется на три основных раздела. Первый — это аутентичный текст автора, а два других — чужой текст, корректно или некорректно заимствованный.

Последний вид текста исследователи «Диссернета» любят назвать «плагиатом», сразу приравнивая его к воровству чужой интеллектуальной собственности. Мол, да как ты смел, смерд! У тебя же текст, «цельнотянутый» у Иванова! Да ты вообще не ученый!

Нет ничего более далекого от правды.

«Цельнотянутая» СТО

Попробуем посмотреть глазами «Диссернета» на столь известную широкой публике научную концепцию, как Специальная теория относительности (СТО). В популярной литературе ее описание сегодня часто звучит как «теория относительности Эйнштейна». Более того, многие неискушенные люди считают, что именно за открытие СТО Альберт Эйнштейн получил Нобелевскую премию. Но это не так.

Нобелевскую премию по физике Эйнштейн получил в 1922 году за… компиляцию работ по теории фотоэффекта. Тогда все прекрасно понимали, что фотоэффект — это не более чем дипломатический повод дать Эйнштейну «нобелевку».

Не скрывал своего мнения о роли этой премии и сам Эйнштейн: свою традиционную Нобелевскую речь, зачитанную в июле 1923 года, он посвятил отнюдь не фотоэффекту, но своей Специальной теории относительности.

Как мы уже сказали, эйнштейновское исследование фотоэффекта было по большей степени компилятивным. В категориях «Диссернета», это считалось бы заимствованием, корректным или не очень. Ведь большую часть работ по фотоэффекту выполнили в 1887–1905 годах физики Герц, Столетов, Томсон и Ленард, а Эйнштейн лишь высказал гипотезу о квантовой природе фотоэффекта на основе квантовой теории немецкого физика Макса Планка, просто переписав формулу последнего. Планк «нобелевку» за это не получил, именем русского физика Александра Столетова названы законы фотоэффекта, а вот у Эйнштейна — Нобелевская премия за весьма спорную работу.

Но даже когда мы переходим к основному детищу Эйнштейна, Специальной теории относительности, нас тоже будет ожидать сюрприз. Большая часть работы над этой теорией была проделана совсем другими людьми: даже сегодня любая статья о СТО будет больше половины текста рассказывать о преобразовании… Лоренца.

Действительно, большую часть формул СТО написал нидерландский физик Хендрик Лоренц. Экспериментальной основой его работ явились опыты американца Альберта Майкельсона, а математический аппарат Лоренца в значительной степени был улучшен французом Анри Пуанкаре.

Более того, если посмотреть на последующее развитие СТО, то выяснится, что там роль Эйнштейна тоже минимальна. Уже упомянутый Макс Планк построил для СТО релятивистскую динамику и термодинамику, введя знаменитый «квант действия» (постоянную Планка). А немецкий математик Герман Минковский представил математическую модель кинематики СТО, основанную на искаженном пространстве, получившем название «пространство Минковского».

Что же осталось лично Эйнштейну в теории, которую фактически написал не он? Один-единственный момент, но именно он стал решающим: Эйнштейн ввел два постулата, об относительности системы отсчета и о постоянстве скорости света, и отказался от одной-единственной концепции — гипотезы «мирового эфира».

Если в рамках СТО сложить все научные выводы Эйнштейна в лаконичные строки, то получится всего два абзаца — остальное же будет не более чем заимствованием у Лоренца и Пуанкаре, добросовестным или не очень.

Нынешнее буйство «Диссернета», который, подходя сугубо формалистски, как бездушная машина, объявляет целые страницы научных исследований «прямыми некорректными заимствованиями», фактически является наихудшим возвратом к схоластике, только с другим знаком. Ведь в Средние века могли отправить на костер за искажение слов Священного писания, а теперь «священными писаниями» произвольно объявлен огромный корпус текстов, созданных в академической науке за все время ее существования. Процитировал чужой текст без должной отсылки к автору — получи злобный ярлык «плагиатора»!

Как ясно из примера с Эйнштейном, даже 90% цитирования чужих выводов могут быть лишь признаком того, что оценивающему надо сосредоточиться на оставшихся 10% оригинального текста диссертации — и постараться понять, насколько прорывные идеи содержатся в этом оригинальном фрагменте. В любом случае, читать классическую работу «К электродинамике движущихся тел» Эйнштейна почитателю «Диссернета» нельзя — там он встретит в основном «пересказ» идей Лоренца и Пуанкаре, которые изложил «физик-недоучка из патентного бюро».

Таким образом, «Диссернет», если посмотреть на него здраво, — это не более чем грубый инструмент, который позволяет давать лишь первичную оценку той или иной научной работы и показывает, где в ней действительно не стоит искать новизну.

Бумажка для политика

Конечно, такого рода замечания не должны нас настраивать против процесса общественной оценки диссертаций, как такового. Достаточно вспомнить, что подобные «Диссернету» проекты существуют и в других странах. Например, в Германии с 2011 года действует VroniPlag Wiki, в рамках которого уже около двух десятков ученых степеней были отозваны в связи с обвинениями в некорректных заимствованиях и отсутствии научной новизны. Причем большую часть отозванных «дипломов» написали отнюдь не ученые, но политики, для которых диссертация — лишь красивая бумажка, чтобы повесить в кабинете.

Такая же проблема существует и в России: многие чиновники почему-то считают, что научное звание может дать им какие-то привилегии или добавить аппаратный вес. Доморощенные «академики» и липовые диссертации, не несущие ни грамма научной новизны, стали бичом современной российской науки, тонущей в этом море мусорной информации. Подобно богослову Осиандеру, эти недоросли в белых воротничках цитируют современных Коперников, приписывая к нормальным научным исследованиям с десяток страниц собственных пустых размышлений, зачастую наброшенных за них кем-то еще.

Так что, если «Диссернет» действительно станет начальным научным фильтром, который примется защищать науку от «девятого вала» фейковых диссертаций, то это можно будет только приветствовать. Пока же этот инструмент в руках либеральной общественности мало того, что записал бы Эйнштейна в плагиаторы, так еще и карает избирательно! Ведь его европейские аналоги бьют по всем незадачливым чиновникам, политикам или псевдоученым, вне зависимости от их партии или политической ориентации. В России же «Диссернет» очень быстро превратился в орудие расправы над теми, кем недовольна оппозиционная клака.

Хочется верить, что рано или поздно адекватный инструмент оценки научных работ возникнет и в России — и что это не будет новой реинкарнацией средневековой схоластики, пусть и на высокотехнологичной основе.