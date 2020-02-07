Посол РФ не увидел потепления в отношениях между Москвой и Лондоном

Лондон, 7 февраля. Посол РФ в Великобритании Андрей Келин заявил об отсутствии признаков потепления в отношениях между Москвой и Лондоном.

Дипломат напомнил, что в декабре 2019 года в Великобритании состоялись выборы премьер-министра, в ходе которых звучало не так много антироссийских высказываний. Однако в настоящее время антироссийские настроения в Британии возвращаются на прежний уровень.

«Сейчас антироссийская волна выходит на тот же уровень, на котором была», — пояснил Келин.

Кроме того, посол выразил уверенность, что в ближайшее время инцидент с отравлением Скрипалей получит новой импульс в Великобритании.

19 января 2020 года президент России Владимир Путин провел встречу с главой британского правительства Борисом Джонсоном в Берлине. В ходе переговоров британский премьер-министр проинформировал российского лидера о невозможности нормализации отношений между Россией и Великобританией в ближайшее время, причиной чему якобы является инцидент в Солсбери.

Напомним, 4 марта 2018 года в британском городе Солсбери были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Позднее британские власти возложили ответственность за данный инцидент на российскую сторону.

Российская сторона неоднократно опровергла бездоказательные обвинения властей Великобритании. Кроме того, Москва потребовала от Лондона предоставить материалы расследования и образцы вещества, которым якобы были отравлены Скрипали. Британские власти отказываются предоставить материалы расследования под надуманными предлогами.