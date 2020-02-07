Вице-спикер ГД Неверов назвал гибель Хайруллина огромной невосполнимой потерей

Москва, 7 февраля. Вице-спикер Госдумы Сергей Неверов назвал гибель депутата Айрата Хайруллина невосполнимой утратой.

«Не хочется в это верить. Сложно подобрать слова. Соболезную родным, друзьям и близким. Для нас для всех -это огромная невосполнимая потеря», — написал Неверов на своей странице в Facebook.

Напомним, 7 февраля частный вертолет Bell 407 потерпел крушение в 30 километрах от Казани в Лаишевском районе Татарстана. На борту вертолета находились три человека. В результате крушения вертолета погиб заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Айрат Хайруллин. Росавиация создала комиссию для расследования причин крушения вертолета. По предварительным данным, причиной крушения вертолета могли стать плохие метеоусловия и отказ техники.