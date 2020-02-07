Рожин отметил прогресс в ЦАР после подписания Хартумского соглашения

Москва, 7 февраля. Хартумское соглашение в корне изменило жизнь в Центральноафриканской Республике, усилия которой вкупе с работой российских специалистов способствуют восстановлению мира и спокойствия. Такое мнение выразил военный эксперт, главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад» Борис Рожин.

С момента подписания Хартумского договора о примирении между правительством ЦАР и действующими на территории страны 14 вооруженными группировками прошел год. Россия сыграла ключевую роль в процессе урегулирования ситуации в стране, инициировав начало переговоров между противоборствующими сторонами.

Рожин считает, что за прошедший год в африканском государстве снизился риск горячего столкновения. Ситуацию удалось разгладить, но не до конца обезвредить, добавил он.

«Какие-то внешние силы могут поспособствовать разжиганию ситуации, поставлять оружие тем или иным боевикам. Потенциал для эскалации есть», – сказал он в разговоре с «ПолитЭкспертом».

Однако тот факт, что в ЦАР нет открытого конфликта, по мнению Рожина, говорит о том, что все стабильно работает.

«[Местные элиты] видят, что РФ пришла не просто что-то сделать и уйти, она пришла надолго и помогает. Мы можем говорить о том, что у России существует поддержка внутри ЦАР», — заключил эксперт.

Как ранее заявил МИД РФ, Москва призывает все заинтересованные стороны и далее соблюдать положения Хартумского мирного договора, которые предполагают проведение парламентских и президентских выборов, что будет способствовать дальнейшей стабилизации и нормализации ситуации в ЦАР.

Тем временем доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев отметил, что подписание соглашения способствовало возобновлению образования на ранее охваченных войной территориях ЦАР и рождению идеи о преподавании русского языка.