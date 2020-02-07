Спецслужбы США запретили статьи The Washington Post и BuzzFeed о социологах из РФ в Ливии

Крупнейшие американские издания The Washington Post и BuzzFeed были вынуждены удалить материалы про российских социологов, незаконно удерживаемых в плену в Ливии, по требованию Агентства национальной безопасности (АНБ) США. Об этом сообщил руководитель Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) и член Общественной палаты РФ Александр Малькевич.

Малькевич рассказал, что обратился к главарю так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файезу Сарраджу с требованием отпустить российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана в соответствии с обязательствами, взятыми ПНС на конференции в Берлине. Газета The Washington Post опубликовала это письмо и даже получила денежные средства и согласие на публикацию материала в рамках спецпроекта. Однако позже публикация была удалена.

Глава ФЗНЦ отметил, что общался лично с журналистами, они были вдохновлены тем, что получили эксклюзив, и поддержали требование о защите российских исследователей от террористов. Но после редакция уведомила, что материал пришлось удалить.

«Не прошло и двух дней, как они связались со мной и сообщили, что есть проблемы. Они не могут объяснить какие именно, но материал требуется снять. Чуть позже мне по своим каналам среди коллег журналистов удалось узнать, что снятие материала было под давлением представителей Агентства национальной безопасности США. И на самом деле даже ссылки на этот материал были вычищены из медиапространства США, в том числе, как и любое упоминание того, что сейчас происходит в Ливии. Для нас это потрясение, мы видим, как американская пресса вычищает информацию о жертвах террористов в Ливии, возможно, это происходит из-за того, что мы знаем, кто развязал эту бойню в 2011 году», ― добавил Малькевич.

Через несколько дней после инцидента с российским общественником связались журналисты BuzzFeed. Малькевич ответил на огромный список вопросов, которые прислала редакция. Но после журналисты стали оттягивать публикацию, сообщили о некоторых проблемах. В итоге, материал вышел на день позже, а статья была совершенно противоположной той, которая планировалась.

«В итоге вместо четверга статья вышла в пятницу и была совершенно противоположной той, которая планировалась. Мои слова просто переиначили», ― сообщил глава ФЗНЦ.

В BuzzFeed подтвердили, что перед выходом статьи, в которой говорилось о цензуре в американских СМИ, в издание также обратились сотрудники спецслужб и настоятельно рекомендовали изменить суть публикации. В конечном варианте статья превратилась в мощный антироссийский материал, в котором Малькевич был назван пропагандистом.

«На условиях анонимности они говорят, что мы потом расскажем правду, объясним, что произошло. Но все дают понять, что оказывается колоссальное давление на американских журналистов», ― отметил Малькевич.

Глава ФЗНЦ напомнил, что в 70-х годах The Washington Post смогли вызвать в обществе такой резонанс, что «свалили» тогдашнего президента Ричарда Никсона. Сейчас же СМИ США находятся под такой строгой цензурой, что даже не могут позволить себе дать нейтральную информацию.