Сомнолог рассказал, сколько можно спать днем

Москва, 7 февраля. Дневной сон не может заменить ночной, заявил президент Российского общества сомнологов Роман Борзунов.

Если человек испытывает недостаток сна, ему поможет дневной сон. При этом днем нельзя спать слишком много. Те, кто плохо спят ночью, а потом досыпают днем, страдают от бессонницы.

«Проблема в том, чтобы дневной сон не перекомпенсировал ночной», — пояснил специалист, его слова цитирует АиФ.

То есть днем можно спать 2-3 часа, но лучше ограничиться всего часом сна. Борзунов добавил, что если человек ложится спать в 22 часа, то дневной сон он может позволить не позднее 16 часов.

Россиянам, которые работают в ночные смены, сомнолог порекомендовал спать три-четыре часа сразу после работы. Это отложит сонливость до вечера, чтобы сохранить желание хорошо поспать ночью.

Американские ученые доказали связь недосыпания и проблемы алкоголизма. По их словам, люди, которые плохо спят, подвержены стрессу. Они пытаются найти покой и забытье в спиртных напитках.

Специалисты рассказали, каким должен быть здоровый сон. Нормальным является отход ко сну в течение 30 минут после того, как человек лег в постель. Примерно 85% ночи лучше спать, накрывшись одеялом.

Ученые добавили, что здоровые люди просыпаются ночью не чаще одного раза. Ходят в туалет или пьют воду, если это происходит чаще, то свидетельствует о проблемах в организме.