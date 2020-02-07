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Крушения вертолетов с гибелью людей в России
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    Крушения вертолетов с гибелью людей в России

    Крушения вертолетов с гибелью людей в России

    Вечером 7 февраля депутат Госдумы Айрат Хайруллин погиб при крушении вертолета под Казанью.
    20:33 7 Февраля 2020
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    Вечером 7 февраля депутат Госдумы Айрат Хайруллин погиб при крушении вертолета под Казанью. О других катастрофах с гибелью известных россиян в материале Федерального агентства новостей.

     

    Святослав Федоров

    Крушения вертолетов с гибелью людей в России

    2 июня 2000 года неподалеку от МКАД произошло крушение вертолета Gazelle SA-341G, в котором находился руководитель клиники «Микрохирургия глаза» Святослав Федоров. Мужчина погиб. Причина: разрушение механизма крепления несущего винта.
     

    Александр Лебедь

    Крушения вертолетов с гибелью людей в России

    28 апреля 2002 года в Краснодарском крае при падении Ми-8АМТ погибли глава региона Александр Лебедь и семь сопровождавших его людей. Причина: вертолет зацепился за опору ЛЭП.
     

    Анатолий Смолянинов

    Крушения вертолетов с гибелью людей в России

    13 июля 2003 года в Хакасии на вертолете Robinson R-44 разбились член совета директоров «Евразхолдинга» Анатолий Смолянинов и его супруга Ольга. Причина: вертолет вспахал лопастями кроны деревьев.
     

    Игорь Фархутдинов

    Крушения вертолетов с гибелью людей в России

    20 августа 2003 года на Сахалине потерпел крушение Ми-8, в котором находился губернатор области Игорь Фархутдинов и еще 19 человек. Причина: вертолет отклонился от курса и налетел на сопку.
     

    Владимир Лаврик

    Крушения вертолетов с гибелью людей в России

    13 сентября 2006 года в Кемеровской области на вертолете MD-600 разбились генеральный директор угольной компании «Южкузбассуголь» Владимир Лаврик. Причина: отказ двигателя вертолета.
     

    Данила Белоголовкин и Алексей Титов

    Крушения вертолетов с гибелью людей в России

    28 июля 2007 года в Удмуртии разбился Robinson R-44, машина упала в Воткинское водохранилище. Во время катастрофы погиб руководитель фракции «Единой России» в госсовете Удмуртии Данила Белоголовкин и член госсовета Алексей Титов. Причина: вертолет зацепился лопастями за провода ЛЭП.
     

    Александр Косопкин

    Крушения вертолетов с гибелью людей в России

    9 января 2009 года в Горном Алтае разбился Ми-171, в котором погиб полпред президента в Госдуме Александр Косопкин. Причина: столкновение с горой во время зависания.
     

    Михаил Штонда

    Крушения вертолетов с гибелью людей в России

    10 мая 2009 года в Иркутской области потерпел крушение Bell 407. Погиб губернатор Игорь Есиповский и первый заместитель главы региона Михаил Штонда. Причина: ошибка пилота.
     

    Сергей Медведев

    Крушения вертолетов с гибелью людей в России

    14 сентября 2013 года в Тверской области разбился вертолет Agusta 119. Погиб начальник организационно-административного управления Рослесхоза Сергей Медведев. Причина: плохие погодные условия.
     

    Алексей Григорьев

    Крушения вертолетов с гибелью людей в России

    2 июня 2014 года в Мурманской области при крушении вертолета Ми-8 погибли заместитель главы региона Сергей Скоморох и глава компании «Апатит» Алексей Григорьев. Причина: нарушении правил безопасности полетов.
     

    Александр Кузьмин

    Крушения вертолетов с гибелью людей в России

    23 июля 2014 года в Камчатском крае разбился Robinson R-44. В нем находился генеральный директор Хайрюзовского рыбоконсервного завода Александр Кузьмин. Причина: нарушение правил эксплуатации воздушного судна.
     

    Алексей Афонченков

    Крушения вертолетов с гибелью людей в России

    19 сентября 2014 года в Санкт-Петербурге в залив упал SA 341 Gazelle. Катастрофа унесла жизнь директора компании «Глобал» Алексея Афонченкова. Причина: ошибка пилота.
     

    Александр Кузьменко

    Крушения вертолетов с гибелью людей в России

    15 августа 2015 года в Охотском море потерпел крушение Ми-8 авиакомпании «Восток». Погиб заместитель гендиректора АО «ВТБ-лизинг» Александр Кузьменко. Причина: нарушение безопасности полетов.
     

    Анатолий Банных

    Крушения вертолетов с гибелью людей в России

    12 февраля 2017 года на Алтае разбился вертолет Robinson R-66, на борту которого находился бывший заместитель председателя правительства Республики Алтай Анатолий Банных. Причина: нарушение правил эксплуатации воздушного судна.

     

    Саак Карапетян

    Крушения вертолетов с гибелью людей в России

    3 октября 2018 года в Костромской области разбился вертолет AS 350 B3 на борту которого находился заместитель генерального прокурора РФ Саак Карапетян. Причина: нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
     

    Игорь Никитин

    Крушения вертолетов с гибелью людей в России

    15 июля 2019 года в Подмосковье разбился вертолет Robinson R-22M, которым управлял глава Объединенной федерации сверхлегкой авиации России Игорь Никитин. Причина: нарушение правил эксплуатации воздушного судна.
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