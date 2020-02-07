Гусман раскрыл «безобразный» размер своей пенсии

Москва, 7 февраля. Режиссер театра и кино Юлий Гусман раскрыл размер своей пенсии. Постоянный член жюри КВН назвал размер пособия «безобразным».

Ранее телеведущая Елена Ханга рассказала, что получает от государства 23 тысячи рублей. Гусман признался, что получает меньше телеведущей, но обсуждать размер выплат отказался.

«У меня пенсия даже меньше, чем у нее. Но я на тему своей пенсии не разговариваю никогда и ни с кем. Я не люблю жаловаться и переживать», ― сказал Гусман в комментарии «Телепрограмме».

Гусман добавил, что ищет дополнительные источники дохода ― он преподает, ставит спектакли и фильмы.

«Пенсия безобразная, но что делать. Такова судьба наша», ― добавил Гусман.

Ранее о своей пенсии рассказал юморист Евгений Петросян. Он подчеркнул, что сумма в размере 20 с лишним тысяч рублей его полностью устраивает. Певец Лев Лещенко также рассказал о размере своей пенсии. По словам артиста, она составляет 30,7 тысячи рублей в месяц с учетом всех надбавок за звания и ордена.

Продюсер Бари Алибасов, комментируя свою пенсию, признался, что не знает размер пособия. Певица Любовь Успенская, которая отпраздновала 65-летний юбилей в феврале прошлого года, призналась, что никогда не получала пенсию.