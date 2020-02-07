Тело погибшего при крушении Bell 407 депутата Хайруллина остается под обломками вертолета

Казань, 7 февраля. Тело погибшего при крушении Bell 407 депутата Госдумы Айрата Хайруллина остается под обломками вертолета. Как рассказал Федеральному агентству новостей информированный источник, спасатели ждут следователей, прежде чем начать извлечение останков.

«Они ждут следователей, трогать ничего нельзя. Можно забирать только раненых», — пояснил собеседник ФАН.

Напомним, что в пятницу самолет Bell 407, на борту которого находился депутат Айрат Хайруллин, потерпел крушение в Татарстане. Воздушное судно вылетело из Казани, однако через 28 км пропало с радаров.

Спасатели попытались связаться с выжившими по телефону, однако им это не удалось, поскольку связь в месте крушения была плохая. Позже стало известно, что пилот вертолета Жавдат Сулейманов и помощник депутата Рамис Газизов выжили. Сейчас их госпитализируют. Один из них успел отправить смс с координатами.

Росавиация уже создала комиссию для расследования причин крушения вертолета под Казанью. По одной из версий, причиной авиакатастрофы стал отказ двигателя. Кроме того, воздушное судно могло потерпеть крушение из-за сложных метеоусловий.