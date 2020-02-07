Кто такой депутат-мультимиллионер Хайруллин, разбившийся на вертолете под Казанью

Принадлежащий депутату Госдумы от «Единой России», предпринимателю Айрату Хайруллину вертолет Bell 407 совершил жесткую посадку в окрестностях Казани. На его борту было три человека — сам парламентарий-мультимиллионер, его помощник и пилот. По последней информации, погиб только Хайруллин, его помощник и пилот госпитализированы в тяжелом состоянии. Федеральное агентство новостей рассказывает, что это за человек.

Айрату Хайруллину 1 августа этого года должно было исполниться 50 лет. Его отец был заведующим кафедрой Казанского государственного аграрного университета, мать работала в Минсельхозе Республики Татарстан. Айрат Назипович продолжил династию, получив специальность экономиста-организатора сельскохозяйственного производства. Но еще будучи студентом, он начал заниматься бизнесом. И довольно успешно.

Сначала Хайруллин открыл завод по производству газировки, затем кондитерскую фабрику, потом — молочный завод и так далее. В 1996-м стал совладельцем и главой казанского ОАО «Пивоваренная компания «Красный Восток»». Возглавлял его совет директоров до декабря 2003-го.

В 24 года Айрат Назипович избрался депутатом Казанского городского Совета народных депутатов. Спустя четыре года Хайруллин стал депутатом Госсовета Республики Татарстан. В 2003-м был избран в Госдуму IV созыва и переизбирался в V, VI и VII созывы, в том числе от «Единой России». Был заместителем председателя думского комитета по аграрным вопросам. Соавтор 288 законодательных инициатив и поправок к федеральным законам.

С августа 2008 года Айрат Хайруллин возглавлял Национальный союз производителей молока (Союзмолоко). Имеет звания Заслуженного работника сельского хозяйства Республики Татарстан и Почетного работника агропромышленного комплекса РФ.

В 2005 году журнал Forbes включил Хайруллина в сотню богатейших предпринимателей России, оценив его состояние в 600 млн долларов. В 2017-м Хайруллин оказался на 43-м месте в списке самых состоятельных госслужащих с годовым доходом в 280 млн рублей. В 2019-м Хайруллин занял 96-ю строчку рейтинга «Власть и деньги. Рейтинг доходов госслужащих», заработав за прошлый год 158,88 млн рублей.

По данным сервиса Rusprofile.ru, Хайруллин является учредителем 159 организаций, большая часть из которых зарегистрирована в Татарстане.

У депутата-мультимиллионера остались жена, двое сыновей и дочь.

Напомним, вечером 7 февраля принадлежавший Хайруллину вертолет Bell 407 пропал с радаров после вылета с территории расположенного в Казани завода «Красный восток». Позже стало известно, что он совершил жесткую посадку на лед. Предварительными причинами произошедшего назвали человеческий фактор, отказ техники и погодные условия.