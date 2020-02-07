Москва, 7 февраля. Росавиация создала комиссию для расследования причин крушения вертолета под Казанью. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее стало известно о гибели одного человека при крушении вертолета Bell 407 в Татарстане. По предварительным данным, жертвой авиакатастрофы стал заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Айрат Хайруллин.

В Росавиации отметили, что причиной крушения вертолета могли стать неблагоприятные погодные условия. В ведомстве также добавили, в связи с инцидентом создана комиссия, которая займется выяснением причин данного происшествия.

Частный вертолет Bell 407, на борту которого находились три человека, разбился в Лаишевском районе Татарстана. Инцидент произошел в шести километрах от берега Куйбышевского водохранилища. В настоящее время на месте происшествия работают спасатели.