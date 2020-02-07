Школьник в Перми встал на колени перед трудовиком, чтобы выйти в туалет

Пермь, 7 февраля. Школьнику в Перми пришлось встать на колени перед учителем труда, чтобы ему разрешили выйти в туалет. Об этом рассказала мама ребенка.

Инцидент произошел в декабре 2019 года в школе №135. Педагог заставил несколько мальчиков простоять два урока, когда остальные ученики сидели. Это было наказание за то, что школьники разговаривали во время урока.

Когда один из ребят захотел в туалет, его не отпустили. Школьник повторил просьбу и даже встал на колени, но педагог снова не разрешил. Тогда мальчик вышел из класса без разрешения, как посоветовали ему сделать одноклассники, пишет издание Ura.ru.

О конфликте с учителем мальчик рассказал маме. Женщина обратилась к детскому омбудсмену Светлане Денисовой и попросила ее разобраться в ситуации, передает «360».

Как отмечает «Вечерняя Москва», служебная проверка выявила нарушение учителем педагогической этики. Руководство школы расторгло с ним контракт.

Ранее сообщалось, что неприятный инцидент между педагогом и учеником произошел в Калуге. Мужчина схватил школьника за шею и попытался вытолкнуть его из класса. Поводом для конфликта послужило невнимание ученика из-за мобильного телефона.

В середине января также сообщалось о матери школьницы из Ульяновска. Она написала в соцсетях, что группа старшеклассников, в том числе ее девятиклассница-дочь, видела в торговом центре учительницу, которая выбирала нижнее белье.

Женщина раскритиковала педагога за «показуху» и попросила принять меры. Однако большинство комментаторов родительницу не поддержали.