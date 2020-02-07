Путин на переговорах с Лукашенко дал понять, что России торопиться некуда

В российско-белорусских отношениях за последние несколько недель произошло столько изменений и возникло столько неопределенностей, что нынешняя встреча президентов Владимира Путина с Александром Лукашенко в Сочи, которую несколько раз переносили, представлялась событием, должным расставить между Москвой и Минском все точки над «i».

Сколько бы американской нефти «по конкурентным ценам» и кредитов ни обещал «батьке» госсекретарь США Майк Помпео, сколько бы ни рвали местные «змагары» портретов президента РФ, реальной ситуации это не изменит: белорусская экономика в ее современном виде несостоятельна без дешевых российских энергоносителей и полностью открытого российского рынка.

В конце концов, после массы различных заявлений и действий, которые трудно оценить иначе, нежели попытку шантажировать Россию, не стал отрицать очевидное и сам Лукашенко, заявив о готовности закупать черное золото в РФ по мировым ценам (но хотя бы без доплаты за танкеры и перевалку). И полетел в свою сочинскую Каноссу к Путину, заранее обозначив предстоящие переговоры как «момент истины» в двусторонних отношениях.

Позапрошлая встреча двух президентов, которая состоялась 7 декабря в резиденции Бочаров Ручей, была приурочена к 20-летию подписания Союзного договора между двумя странами, продолжалась пять с половиной часов и не привела к каким-либо позитивным результатам. Затем российский и белорусский лидеры провели короткие переговоры 20 декабря в Санкт-Петербурге перед началом заседания Высшего Евразийского экономического совета. После этого «батька» заявил о «колоссальном прогрессе» и… пустился во все тяжкие, включая закупку норвежской нефти и переговоры с главой американского внешнеполитического ведомства…

Как стало известно, президент Республики Беларусь прилетел в Сочи загодя, еще вечером 6 февраля. Сообщение о начале встречи появилось на сайте kremlin.ru только в 13:10 7 февраля, причем ее местом назван не Бочаров Ручей, а некий «горный отель, принадлежащий Газпрому». Мелочей и случайностей в подобных протокольных делах у Путина не бывает. Это, впрочем, касается и «дресс-кода» российского лидера, который встретил своего белорусского коллегу в прямом смысле слова без галстука и даже в красной куртке поверх костюма. Впрочем, «батька» после этого галстук тоже «по-свойски» снял.

Стоит добавить сюда задержку, официально — из-за неблагоприятных погодных условий, части российской делегации (с вице-премьером Алексеем Оверчуком, министром энергетики Александром Новаком и замглавой Минэкономразвития, бывшим послом РФ в Минске Михаилом Бабичем), которая вследствие этого вовремя не сумела прилететь на переговоры, — и материал для почти конспирологического сюжета о том, что Владимир Владимирович дает понять Александру Григорьевичу, что больше не доверяет ему и не считает «своим», практически готов.

Особенно — учитывая комментарии Дмитрия Пескова по теме все той же встречи белорусского лидера с Помпео: мол, вести собственную внешнюю политику — это право любого суверенного государства. В Минеральных Водах, где вместо Сочи приземлилась российская делегация, Песков заявил, что президенты общаются на «хорошо известные темы», поэтому даже пресс-конференция по итогам встречи изначально не планировалась.

В официальном сообщении эти «хорошо известные темы» были обозначены как «актуальные темы российско-белорусского сотрудничества, в том числе в контексте интеграционных процессов в рамках Союзного государства». Самой актуальной из них, похоже, является тема поставок российской нефти в Белоруссию, которые были прерваны сразу после Нового года и возобновлены 4 января, но пока — «явочным порядком», без договора и каких-либо иных правовых оснований.

К тому же, как заявил накануне сочинской встречи Лукашенко, в январе Россия поставила в Белоруссию лишь 500 тысяч тонн нефти вместо двух миллионов, как это «предусмотрено согласованным балансом» (видимо, «батька» имел в виду не какой-то документ, а традиционную потребность «синявокой» в импорте черного золота на уровне 18–20 млн тонн ежегодно, позволяющую реэкспорт нефтепродуктов.

Комментируя итоги прошедших «в два раунда» переговоров, оба лидера назвали их полезными и подлежащими продолжению. То есть «момент истины» вновь не случился и был в очередной раз «сдвинут вправо по временной шкале». Надо сказать, что в этом отношении России сейчас торопиться некуда и незачем. Чего о наших белорусских братьях сказать нельзя.