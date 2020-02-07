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Политика

Путин на переговорах с Лукашенко дал понять, что России торопиться некуда

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Путин устроил пустившемуся во все тяжкие Лукашенко «сочинскую Каноссу»

В российско-белорусских отношениях за последние несколько недель произошло столько изменений и возникло столько неопределенностей, что нынешняя встреча президентов Владимира Путина с Александром Лукашенко в Сочи, которую несколько раз переносили, представлялась событием, должным расставить между Москвой и Минском все точки над «i».

Сколько бы американской нефти «по конкурентным ценам» и кредитов ни обещал «батьке» госсекретарь США Майк Помпео, сколько бы ни рвали местные «змагары» портретов президента РФ, реальной ситуации это не изменит: белорусская экономика в ее современном виде несостоятельна без дешевых российских энергоносителей и полностью открытого российского рынка.

В конце концов, после массы различных заявлений и действий, которые трудно оценить иначе, нежели попытку шантажировать Россию, не стал отрицать очевидное и сам Лукашенко, заявив о готовности закупать черное золото в РФ по мировым ценам (но хотя бы без доплаты за танкеры и перевалку). И полетел в свою сочинскую Каноссу к Путину, заранее обозначив предстоящие переговоры как «момент истины» в двусторонних отношениях. 

Путин устроил пустившемуся во все тяжкие Лукашенко «сочинскую Каноссу»

Позапрошлая встреча двух президентов, которая состоялась 7 декабря в резиденции Бочаров Ручей, была приурочена к 20-летию подписания Союзного договора между двумя странами, продолжалась пять с половиной часов и не привела к каким-либо позитивным результатам. Затем российский и белорусский лидеры провели короткие переговоры 20 декабря в Санкт-Петербурге перед началом заседания Высшего Евразийского экономического совета. После этого «батька» заявил о «колоссальном прогрессе» и… пустился во все тяжкие, включая закупку норвежской нефти и переговоры с главой американского внешнеполитического ведомства…

Как стало известно, президент Республики Беларусь прилетел в Сочи загодя, еще вечером 6 февраля. Сообщение о начале встречи появилось на сайте kremlin.ru только в 13:10 7 февраля, причем ее местом назван не Бочаров Ручей, а некий «горный отель, принадлежащий Газпрому». Мелочей и случайностей в подобных протокольных делах у Путина не бывает. Это, впрочем, касается и «дресс-кода» российского лидера, который встретил своего белорусского коллегу в прямом смысле слова без галстука и даже в красной куртке поверх костюма. Впрочем, «батька» после этого галстук тоже «по-свойски» снял.

Стоит добавить сюда задержку, официально — из-за неблагоприятных погодных условий, части российской делегации (с вице-премьером Алексеем Оверчуком, министром энергетики Александром Новаком и замглавой Минэкономразвития, бывшим послом РФ в Минске Михаилом Бабичем), которая вследствие этого вовремя не сумела прилететь на переговоры, — и материал для почти конспирологического сюжета о том, что Владимир Владимирович дает понять Александру Григорьевичу, что больше не доверяет ему и не считает «своим», практически готов. 

Путин устроил пустившемуся во все тяжкие Лукашенко «сочинскую Каноссу»

Особенно — учитывая комментарии Дмитрия Пескова по теме все той же встречи белорусского лидера с Помпео: мол, вести собственную внешнюю политику — это право любого суверенного государства. В Минеральных Водах, где вместо Сочи приземлилась российская делегация, Песков заявил, что президенты общаются на «хорошо известные темы», поэтому даже пресс-конференция по итогам встречи изначально не планировалась.

В официальном сообщении эти «хорошо известные темы» были обозначены как «актуальные темы российско-белорусского сотрудничества, в том числе в контексте интеграционных процессов в рамках Союзного государства». Самой актуальной из них, похоже, является тема поставок российской нефти в Белоруссию, которые были прерваны сразу после Нового года и возобновлены 4 января, но пока — «явочным порядком», без договора и каких-либо иных правовых оснований. 

К тому же, как заявил накануне сочинской встречи Лукашенко, в январе Россия поставила в Белоруссию лишь 500 тысяч тонн нефти вместо двух миллионов, как это «предусмотрено согласованным балансом» (видимо, «батька» имел в виду не какой-то документ, а традиционную потребность «синявокой» в импорте черного золота на уровне 18–20 млн тонн ежегодно, позволяющую реэкспорт нефтепродуктов.

Путин устроил пустившемуся во все тяжкие Лукашенко «сочинскую Каноссу»

Комментируя итоги прошедших «в два раунда» переговоров, оба лидера назвали их полезными и подлежащими продолжению. То есть «момент истины» вновь не случился и был в очередной раз «сдвинут вправо по временной шкале». Надо сказать, что в этом отношении России сейчас торопиться некуда и незачем. Чего о наших белорусских братьях сказать нельзя.

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