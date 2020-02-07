Рейтинг антироссийских СМИ. Выпуск 6

ФАН продолжает отслеживать публикацию антироссийских материалов в оппозиционных СМИ, сегодня — шестой выпуск рейтинга. Худшими из худших на этой неделе стали подопечные Алексея Венедиктова из «Эха Москвы», выпустившие 124 лживых статьи. Предыдущий рекорд (150 материалов) побить не удалось, но отвоевать первое место у подконтрольного Михаилу Ходорковскому СМИ — да.

«МБХ-медиа» с публикацией 113 статей, направленных против РФ, заняло вторую строчку, на третьем расположилась Лента.ру, выдавшая 101 антироссийский материал.

«Открытые медиа» и «Новая газета» опустились сразу на три позиции. Подняться им не помогли даже псевдорасследования, которые издания публикуют регулярно.

А вот «Медуза» и «Радио Свобода», наоборот, поднялись на несколько пунктов.

СПРАВКА:

Дезинформация — это искаженная информация, которая предоставляется читателям с целью эффективного внедрения определенных мыслей и отношения к некоторым событиям. В нашем случае такой термин используется для обозначения статей, заведомо искажающих информацию и преподносящих ее в негативном ключе.

Фейк — мистификация или намеренное распространение в инфопространстве фальшивых новостей, которые не соответствуют действительности.

Фейки

Заявленные президентом РФ Владимиром Путиным поправки к конституции разрабатываются в соответствии с реальными потребностями граждан. Журналисты «Новой газеты», «Росбалта» и телеканала «Дождь» заявили, ссылаясь на данные опроса «Левада-центра», что якобы около половины россиян выступают против данного процесса.

При этом СМИ откровенно путаются в данных. «Новая газета» пишет, что о сути возможных изменений информированы только 22% респондентов, у «Росбалта» данные совершено иные. Подобное предоставление информации ставит под сомнение ее достоверность, а также реальность проведенного исследования.

Телеканал «Дождь», «Полит.ру» и другие издания отметили, что Россия стала абсолютным лидером по числу жалоб в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Журналисты подчеркнули,что в случае выхода РФ из Совета Европы ее жители якобы лишатся права на справедливый суд.

Однако стоит отметить, что «завсегдатаями» ЕСПЧ от России являются так называемые оппозиционеры. Среди них скандальный блогер Алексей Навальный, активно зарабатывающий на представлении интересов российских олигархов в Страсбурге. Глава признанного иноагентом в РФ Фонда борьбы с коррупцией проталкивает в ЕСПЧ дела провокаторов с несогласованных митингов, пользуясь своими связями: «Обслуживающий олигархов в ЕСПЧ Навальный вступился и за Ходорковского по делу ЮКОСа».

Американское информагентство The National Interest выпустило материал о «кошмарной репутации» советского боевого самолета МиГ-29. Авторы материала заявили, что истребитель разрабатывался в качестве конкурента F-16, но при этом советская модель якобы имела устаревшую «начинку». Американские журналисты не смогли по существу обосновать свою позицию, ограничившись громким заголовком.

Военный эксперт и аналитик Алексей Леонков заявил, что МиГ-29 по своим пилотажным качествам значительно обходил существовавшие на тот момент американские истребители F-15 и F-16:

«Появление МиГ-29 на югославском театре военных действий привело к тому, что США для нанесения ударов пришлось отказаться от авиации и перейти на крылатые ракеты», — отметил Леонков.

Оппозиционные СМИ подхватили новость издания Die Welt о возросшей военной мощи России с 2008 года. Особенно изданиям вроде «Свободной прессы» понравились слова бывшего помощника генсека НАТО по вопросам оборонной политики и планирования Хайнриха Брауса. Тот заявил о том, что РФ стала агрессивной державой с «угрожающей» военной мощью.

Помощник председателя общероссийского движения «Сильная Россия», полковник, Герой России Александр Головашкин, комментируя новость, отметил, что РФ действительно серьезно обогнала по части развития ВПК многие страны. Однако она стремится исключительно к усилению обороноспособности государства и развитию новых технологий, а не готовится нападать.

В Минобороны РФ отметили строгое соблюдение летчиками международных норм. Полет выполнялся над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей, а также Северного Ледовитого океана.

Военный эксперт Алексей Леонков напомнил, что бомбардировщик ВВС США B-52 ранее выполнял полеты у границы РФ со стороны Балтийского моря. То есть ситуация прямо противоположная — американская сторона без каких-либо оснований направляет к российским границам свои бомбардировщики.

Подробнее читайте в материале ФАН: «Объединенное командование США и Канады «бурно» отреагировало на полеты Ту-160».

«Роскомсвобода» и организация-иноагент «Агора» опубликовали доклад о свободе интернета в РФ. Им пришлось признать, что число заведенных уголовных дел «в связи с интернет-активностью» заметно сократилось. Но при этом спонсируемые Западом структуры взяли несуществующую статистику приговоров — видимо, чтобы не остаться без долларовых купюр.

«Чем больше тезисов о «диктатуре и тирании», тем оплата за псевдотруды щедрее», — заявил член Общественной палаты Илья Ремесло.

Дезинформация

Скандально известный правозащитник Лев Пономарев, принимающий активное участие в организациях, признанных иностранными агентами в РФ, вышел на новый пикет в поддержку экстремистов из террористического сообщества «Сеть».

Несмотря на неоспоримые доказательства вины экстремистов, правозащитник продолжает выгораживать преступников. Понятно, что Пономарев не просто так пытается обелить участников незаконной группы. Ее члены преследовали ту же идею, что и сторонники либеральных идей – «свергнуть неугодный режим». Подробнее читайте в материале ФАН: «Пикетом в поддержку террористов «Сети» Пономарев пытается сделать из них икону «оппозиции».

Большинство россиян поддерживает блок поправок к Конституции, закрепляющий социальные гарантии граждан, однако «оппозиционеры» решили устроить беспорядки, таким образом выступив против воли граждан страны.

В Петербурге на Сенатской площади задержали нескольких участников несогласованной акции против поправок к Конституции. Некоторые провокаторы вели себя достаточно агрессивно по отношению к правоохранителям, в частности, Асан Мумджи оказывал активное сопротивление при задержании.

Оппозиционные СМИ попытались оправдать двух выходцев из Киргизии, изобразивших провокационные граффити на шести зданиях в Петербурге. Как утверждают сами задержанные, сделано это было по анонимному заказу.

Однако «Эхо Москвы» и «Красная весна» забывают о том, что вне зависимости от содержания рисунка нанесение граффити в непредназначенных для этого местах является актом вандализма и порчи чужого имущества. В частности, именно по данной статье проходят задержанные молодые люди.

ЛГБТ-активистка Анна Дворниченко переехала из Ростова-на-Дону в Нидерланды, сославшись на «угрозы» со стороны полицейских. Однако доказательств такому громкому заявлению, по очевидным причинам, девушкой предоставлено не было. Дворниченко в настоящее время проживает в лагере для беженцев в Нидерландах, где ей предоставили политическое убежище, о котором так грезят в «оппозиционных» рядах.

Юрист и член ОП Илья Ремесло уверен, что так называемые либералы устраивают беспорядки в России в надежде получить убежище у западных спонсоров. Подробнее читайте в материале ФАН: «Ремесло считает, что многие либералы нацелены исключительно на эмиграцию».

МИД Эстонии продолжает обвинять Россию в «переписывании» истории и аннексии, ссылаясь на Тартуский договор 1920 года. РБК, Lenta, а также «КоммерсантЪ» поддерживают Таллин, игнорируя тот факт, что соответствующий документ является недействительным с 1940 года. Тогда Эстония вошла в состав СССР.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя сложившуюся ситуацию, также отметила, что у Таллина есть серьезные проблемы не с прошлым, а с будущим. Подобные заявления о якобы фальсификации истории говорят о кризисе развития и отсутствии поводов привлечь электорат. Подробнее читайте в материале ФАН: «Захарова назвала заявления Эстонии о Тартуском договоре попытками привлечь электорат».

Падение индекса счастья в России до исторического минимума «Эхо Москвы», «КО», «Сноб» также решили привязать к политической ситуации в стране. Оппозиционные СМИ сопрягли показатель с якобы социальным напряжением в обществе. Однако, как объяснила доктор медицинских наук Елена Малышева, ощущение счастья не имеет ничего общего с внешними факторами.

По словам специалиста, указанный индекс скорее свидетельствует о количестве жителей в стране с недостаточной выработкой серотонина и эндорфинов, чем о числе недовольных политической ситуацией. Медик подчеркнула, что этот момент регулируется с помощью диеты и физических упражнений. Вероятно, оппозиционным СМИ стоит внимательнее относится к здоровью своих сотрудников.

Акция против поправок к Конституции РФ в Екатеринбурге 1 февраля собрала ничтожно малое количество человек. Организатором от «Яблока» и «Открытой России» не удалось привлечь даже 200 граждан.

Неудивительно, ведь абсолютное большинство граждан РФ (90%) поддерживают поправки, входящие в социальный блок. В отличие от однозначного мнения россиян, «оппозиционеры» не могут определиться со своей позицией относительно корректировок. К примеру, организаторы одной из акций против поправок к Конституции Илья Яшин и семейство Гудковых несколько лет назад выступали с противоположной позицией. Очевидно, что «оппозиционеры» запутались в «своих» убеждениях, прописанных в западных методичках на неродном языке.

Подробнее читайте в материале ФАН: «Организаторы митинга против правок в конституцию Яшин и Гудковы раньше сами требовали ее изменить».

«Оппозиционные» СМИ в своих материалах об убыли населения в ряде регионов РФ использовали «мертвые» заголовки («Назван самый вымирающий регион Юга России») для традиционного нагнетания инфоповода. Так называемая либеральная пресса отсекла позитивную повестку о приросте населения.

Например, в Северо-Кавказском и Центральном федеральных округах приток составил более 60 тысячи человек: «Названы регионы России с наибольшим ростом населения».

Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман заявил, что конце недели отправится в Киев, чтобы поучаствовать в пробежке с украинским бизнесменом Андреем Онистратом. Помимо этого, он готовится дать «большое честное интервью» журналисту Дмитрию Гордону.

Бывший глава Екатеринбурга решил напомнить о себе в преддверии выборов в Госдуму 2021 года, куда он намерен баллотироваться. В погоне за политическими очками Ройзман также пытается обвинить цыган в наркоторговле. Экс-мэра совершенно не смущает, что эта повестка потеряла актуальность еще в «нулевых»: «Ройзман пытается обвинить цыган в наркоторговле ради предвыборной кампании в Госдуму».

В привычку «Новой газеты» вошло выставление опасных для общества террористов в качестве «политзаключенных». Издание старательно оправдывает одного из известнейших анархистов РФ Илью Романова, извращая факты его биографии.

Оппозиционные журналисты заявили, что бомба, которую изготовил радикал, была на самом деле «петардой». Просто он якобы хотел посмотреть, «что произойдет», если засыпать несколько ложек взрывоопасного вещества в коробку из-под «Доширака». Однако развешивание «лапши» либеральным изданием нисколько не оправдало Романова в глазах общественности. Подробнее читайте в материале ФАН: «Новая газета» оправдывает поддерживаемого Ходорковским террориста, причастного к взрыву у приемной ФСБ».

Глава администрации МО Лиговка-Ямская Вадим Войтановский написал заявление в полицию с просьбой привлечь мундепа Александра Изотова к ответственности за попытку кражи. Соратник одиозного блогера Алексея Навального проник в кабинет сотрудников местной администрации с целью кражи важных документов. Известно, что он действовал вместе с депутатом Михаилом Шабалкиным. Изотов был пойман с поличным.

«Оппозиция», не зная, как вывернуть это происшествие в свою пользу, решило прибегнуть к импровизации. Например, подконтрольное беглому олигарху Михаилу Ходорковскому «МБХ- медиа» опубликовало материал с тем посылом, что единоросс написал заявление в связи с кражей салфеток и ложки «независимым» депутатом. Изобретательность марионеточных СМИ в тиражировании фейков впечатляет, но здесь имеется скрытый посыл – для «оппозиции» важные документы и законы не ценнее, чем салфетки: «Депутата — соратника Навального поймали с поличным на краже документов в Петербурге».

Мнение эксперта

Даже если СМИ находятся на территории России и пишут на русском языке, это не значит, что они российские. Всегда есть агентура, которая забрасывается на территорию противника и ведет подрывную деятельность. В этом уверен президент Академии геополитических проблем, профессор кафедры международной журналистики МГИМО, генерал-полковник Леонид Ивашов.

«Мы видим, что сегодня независимых СМИ становится все меньше. Получают определенные средства и их добросовестно отрабатывают. Как вести себя России? Нас, военных, учили учитывать соотношение сил. СМИ с западной идеологией действуют изощренно. Агрессивная сторона всегда использует нечестные приемы, неправдивую информацию», — считает собеседник ФАН.

Россия старается всегда действовать с позиции правды. Сейчас аудиторию привлекают небылицы, версии, сенсационный материал. И за большим объемом информации не всегда видно правду.

«Нам нужно проводить специальные операции, а не идти в лоб. Мы можем использовать и рассекречивать архивы, выдавать правдивую информацию и убедительно показывать, рассказывать о событиях. Пусть они себе придумывают и что-то отписывают. Нам нужно молча плюнуть в их сторону и не отвечать. И ни в коем случае не нужно оправдываться», — подытожил генерал полковник Ивашов.

Топ провалов недели

Читатели Федерального агентства новостей определили победителя. Им стал телеканал «Дождь». Выпускающие редакторы портала за последнее время зачастили с ошибками не только в тексте, но и заголовках. За это и получают заслуженное «первое место».

1. Корректор Евгений Ройзман

Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман переквалифицировался в корректора. Теперь он старается вычитывать статьи других либеральных СМИ и публикует в соцсетях правки.

2. Олег Навальный

Брат блогера, Олег Навальный, отбывающий наказание в тюрьме, решил посвятить себя «искусству». Теперь он продает вещи с зоны на аукционе. А устраивает их, как несложно догадаться, родственник Алексей.

3. «Медуза»

Теперь видно, над какой «аналитикой» работает команда «Медузы».

4. «Новая газета»

Очередные сомнительные «мысли» карманных колумнистов, которые не могут прекратить очернять Россию и россиян.