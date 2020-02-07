Разбившийся под Казанью вертолет депутата Хайруллина ушел под воду

Казань, 7 февраля. Разбившийся под Казанью вертолет депутата Госдумы Айрата Хайруллина Bell 407 провалился под лед и ушел под воду. Об этом сообщает источник Федерального агентства новостей.

По его словам, спасатели предпримут попытку вытащить винтокрылую машину при помощи гидравлического оборудования.

Ранее сообщалось, что вертолет Bell 407, который принадлежит депутату Айрату Хайруллину, потерпел крушение под Казанью. Воздушное судно вылетело из столицы Татарстана и успело преодолеть 28 км, прежде чем рухнуть вниз.

Как ранее сообщал ФАН, пилот вертолета Bell 406 Жавдат Сулейманов и помощник депутата Госдумы Айрата Хайруллина Рамис Газизов выжили. Сейчас их госпитализируют.

Один из них успел отправить смс с координатами. Спасатели пытались дозвониться до пилота, однако мобильная связь в месте крушения воздушного судна оказалась плохой. Приволжская транспортная прокуратура сообщила, что вертолет совершил жесткую посадку возле поселка Лаишево (Татарстан).